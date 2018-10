Stampa condanna Loew dopo ko con Olanda

Mafia Capitale - avvocato Diddi : “Buzzi condannato dalla Stampa. Giudici poco illuminati e condizionati” : “Con questa sentenza molti imprenditori dovranno meditare se fare impresa in Italia perché con questa sentenza significa aver scritto che la politica può far quello che vuole. Come cittadino sono indignato. Il processo è stato condotto bene ma il problema è nella tesa dei Giudici che evidentemente non sono all’altezza dei fatti da prendere in considerazione o si sono solo fatti condizionare dalla stampa. La Mafia a Roma è nei ...