Spirit of Portopiccolo ha vinto Barcolana 50

(Di domenica 14 ottobre 2018) Spirit of Portopiccolo, con i fratelli Furio e Gabriele Benussi, hal'edizione 50 della Barcolana di Trieste. Per i fratelli triestini si tratta del terzo successo consecutivo. Al secondo posto Tempus Fugit. La grande festa di Trieste, con oltre 2.642 barche iscritte, è iniziata con il passaggio della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. La regata più grande del mondo ha imbiancato di vele il Golfo di Trieste con i suoi 25 mila partecipanti. Il Cinquantenario della regata, la presenza di Nave Vespucci, gli oltre quattrocento eventi a terra e in mare organizzati dalla Società Velica di Barcola e Grignano con un team di sponsor, a partire da Assicurazioni Generali, ha attirato un numero record di imbarcazioni, di velisti e di pubblico. Come da tradizione la Barcolana raccoglie anche gli ultimi armatori che via mare raggiungono ...