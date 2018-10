Spirit of Portopiccolo ha vinto Barcolana 50 : Spirit of Portopiccolo, con i fratelli Furio e Gabriele Benussi, ha vinto l'edizione 50 della Barcolana di Trieste. Per i fratelli triestini si tratta del terzo successo consecutivo. Al secondo posto Tempus Fugit. La grande festa di Trieste, con oltre 2.642 barche iscritte, è iniziata con il passaggio della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. La regata più grande del mondo ha imbiancato di vele il Golfo ...