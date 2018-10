Spettacolo ed entusiasmo | l’Italia convince ma fatica | ci pensa Biraghi a piegare la

sportfair

(Di domenica 14 ottobre 2018) Un gol diall’ultimo respiro regala all’Italia la vittoria sulla Polonia, un successo che permette agli azzurri di evitare la retrocessione e sperare ancora nella final four Poco più di un anno, un tempo lunghissimo nel corso del quale la vittoria è rimasta un’utopia per l’Italia in competizioni ufficiali. Il digiuno finisce oggi, con il successo in extremis sulla Polonia in Nations League che evita la retrocessione e permette al contempo di giocarsi l’accesso alla Final Four nel match contro il Portogallo. Alfredo Falcone – LaPresse Una partita a senso unico, un dominio totale quello degli azzurri, colpevoli di sbagliare un’infinità di palle gol con i vari Bernardeschi, Insigne e Florenzi. Un problema cronico quello della Nazionale di Mancini, incapace di trovare la via del gol per coronare azioni veloci e bellissime, come non se ...