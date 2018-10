Spari contro la casa di un'avvocatessa paura nel Napoletano : Una tragedia sfiorata. E un giallo tutto da chiarire. L'altra notte sono stati esplosi tre colpi di pistola ad Acerra, all'indirizzo dell'appartamento di un'avvocatessa. Uno è penetrato nel soggiorno, ...

Maria - Sparita col suo rapitore a 13 anni/ Licata - cittadini contro ragazzina “anche colpa sua” (Pomeriggio 5) : Maria, la ragazzina sparita con il suo rapitore: video Pomeriggio 5. “Era più facile andare avanti così”, ha raccontato. E il programma di Barbara d'Urso si è messo sulle sue tracce(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:29:00 GMT)

Napoli - Spari contro casa : un ferito : ANSA, - Napoli, 6 OTT - Un uomo di 64 anni ha riportato un'escoriazione a causa di colpi di pistola sparati in serata nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via ...

Miano - Spari contro una pasticceria : NAPOLI. Otto colpi di pistola sono stati esplosi intorno alle 4 e 30 di oggi in via Comunale Vecchia a Miano. Nel mirino dei pistoleri un bar pstticceria da poco aperto, il cui titolare ha raccontato ...

Spari contro i migranti a Castelfranco Emilia - da Nord a Sud è l’emergenza del colpire il diverso : Ci stiamo forse scoprendo un popolo razzista? A chi, o più propriamente a cosa, dobbiamo ascrivere il crescendo di azioni violente (Spari ed intimidazioni) dirette verso i migranti che hanno portato Mattarella a parlare di “Far west”. Solo ieri, vicino a casa mia, Castelfranco Emilia, in due sparano con un’arma ad aria compressa ad un pakistano e poi esultano. Basta un’occhiata per capire che non si tratta di una neo ventata di ...

Bergamo - Spari in casa contro una donna di 53 anni : grave - l'aggressore è in fuga : Questa mattina in una frazione di Scanzorosciate. Colpita due volte, ora è in prognosi riservata al Papa Giovanni XXIII

Napoli - Spari a Forcella contro un centro scommesse : ferito un 13enne - : accaduto mercoledì sera in via Pietro Colletta, nel centro storico della città. Si ipotizza un raid estorsivo o una "stesa", un'azione intimidatoria tra clan. Il ragazzino è stato colpito da una ...

Guerra tra clan - 'stesa' a Napoli : Spari contro le finestre di una casa : Due colpi di pistola hanno raggiunto il balcone di un'abitazione nel quartiere Soccavo, a Napoli, infrangendo il vetro di una finestra. Incolume l'uomo che vive nella casa e che non ha nulla a che ...

Unia : conferenza donne contro diSparità salario - prepara sciopero : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cagliari. Spari con pistola ad aria compressa nel cuore della notte contro una finestra : I carabinieri della stazione CC di Pirri della compagnia CC di Cagliari sono intervenuti in via Guttuso a Pirri dove, durante la notte dei giovani, al momento ancora ignoti, a bordo di una BMW di ...

Napoli - ennesima stesa : Spari contro i poliziotti/ Ultime notizie : malviventi in fuga - nessun agente ferito : Napoli, ennesima stesa: colpi di pistola contro i poliziotti. malviventi si sono dati alla fuga, nessun ferito. E' guerra tra i clan Rinaldi e Mazzarella? Indagini in corso.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 09:26:00 GMT)

Ancora Spari contro migranti : operaio indiano ferito da piombini : L'uomo era in bicicletta quando è stato colpito. E' il terzo episodio in poco tempo che avviene nella zona

Turchia - USA - risale la tensione. Spari contro ambasciata americana ad Ankara : Teleborsa, - risale la tensione tra USA e Stati Uniti . Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro l'ambasciata statunitense ad Ankara all'alba di oggi 20 agosto . Lo riportano i media ...

Turchia - Spari contro ambasciata Usa ad Ankara/ Video ultime notizie - colpita una finestra : nessun ferito : Turchia, spari contro ambasciata Usa ad Ankara: ultime notizie, un proiettile ha colpito una finestra dell'edificio, nessun ferito registrato secondo la stampa americana(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 09:20:00 GMT)