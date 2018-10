Sondaggi | Lega vicina al 32% e anche il M5s cresce Calano il Pd e Forza Italia Manovra

Sondaggi POLITICI/ Governo Lega-M5s - Salvini al 50% vince la sfida dei leader contro Conte e Di Maio : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfidare strapotere Lega-M5s, ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Primarie Pd - Zingaretti-Martina per sfidare Lega-M5s : ma Renzi resta al 20%.. : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfidare strapotere Lega-M5s, ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:51:00 GMT)

Sondaggi Ixè per Huffpost. Il potere non logora - M5S e Lega si rafforzano : alleanza oltre il 60% : Gli ultimi dati dell'Istituto Ixè confermano le tendenze delineate nelle settimane scorse. Pare terminato il travaso osmotico di consensi tra le due forze dell'alleanza giallo-verde. Il processo di "ibridazione" coesiva degli elettorati di Lega e Movimento 5 Stelle, evidenziato dalle nostre precedenti analisi, sembrerebbe stabilizzato. Ora si mantiene costante la forbice tra i due partiti, in forza di un loro rafforzamento parallelo, che ...

Sondaggi politici elettorali : Lega e M5S in ribasso - pesa bocciatura Def : Nei giorni scorsi sono arrivate delle bocciature riguardo al Def [VIDEO]. Da più fronti sono pervenuti giudizi negativi sulla manovra del Governo, che ha conseguentemente influenzato l’opinione dei cittadini. Inizialmente è stata Bankitalia, poi è toccato all’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Quest’ultimo ha reputato troppo ottimistiche le stime sul Pil, con Luigi Di Maio che ha prontamente contrattaccato e dichiarato di essere intenzionato a ...

Sondaggi Politici/ Tecnè - Lega ancora al 31% : 11 punti tra Di Maio e Pd - Forza Italia ‘respira’ sopra il 10% : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega cala ma resta al 31%, M5s ha 11 punti in più del Pd. Forza Italia respira sopra il 10% ‘rubando’ voti a Salvini(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:58:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Fornero e Flat Tax : elettori premiano la Manovra di Lega e M5s : Sondaggi elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:23:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Leader Pd - chi per battere Lega-M5s? Gentiloni al 29% batte Zingaretti : SONDAGGI elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Sondaggi elettorali - gli italiani bocciano la manovra : in calo anche il consenso di Lega e M5s : Gli ultimi Sondaggi politico-elettorali mostrano un leggero calo nei consensi di MoVimento 5 Stelle e Lega, le due forze di governo. Una diminuzione (attestata da più istituti) che sembra dovuta allo scarso gradimento da parte degli italiani della manovra che l'esecutivo si appresta a varare: negativo il giudizio su superamento della legge Fornero, riforma fiscale e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Sondaggi Politici/ Intenzioni di voto - Lega sfiora il 33% : risale Di Maio al 31% - Forza Italia sotto il 10% : Sondaggi elettorali Politici: ultime notizie e Intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:24:00 GMT)

Sondaggio Ipsos - la Lega fa il botto : al Nord è al 48% mentre al Sud va oltre il 22% : I malumori provenienti dal Nord contro il governo gialloverde, in particolare contro il decreto dignità e la manovra, sembrano aver colpito soltanto il Movimento 5 Stelle e lasciato la Lega quasi ...

Sondaggi POLITICI/ Caos Manovra - per il 44% debito pubblico aumenterà nonostante il Governo Lega-M5s : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: bene il Governo, Lega sopra il 30% ma perde un punto in una settimana. Scende M5s, male Berlusconi: sempre più divisa la Sinistra(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:20:00 GMT)

Sondaggi - così la Lega “sostituisce” Fi : nel Nord-Est prende un voto su 2. M5s perde colpi al Centro-Nord - ma resiste al Sud : I partiti di governo nell’ultima settimana hanno sofferto un po’, dice un Sondaggio di ieri, ma resta la loro base del 60 per cento di consenso virtuale. Un gradimento che cambia ulteriormente la geografia elettorale dell’Italia. Un’altra metamorfosi rispetto a quella già emersa con le elezioni politiche del 4 marzo. Secondo un’analisi di Ipsos per il Corriere della Sera, infatti, la Lega (che ha più che raddoppiato ...

Nei Sondaggi la Lega allunga sul M5s. e nel Nord Est è vicina al 50% : Nei sondaggi la Lega continua a estendere il vantaggio sugli alleati di governo del Movimento 5 stelle. Il motivo? Il Carroccio viene considerato più affidabile e concreto sui temi economici, come emergerebbe inoltre da altre indagini secondo le quali le proposte leghiste in tema di fisco e welfare sarebbero più popolari del reddito di cittadinanza. Ed è soprattutto il Nord produttivo che guarda a Salvini, non fidandosi ...