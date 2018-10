Sondaggi elettorali | Lega e Movimento 5 Stelle sono al 60%

Sondaggi politici elettorali : Lega e M5S in ribasso - pesa bocciatura Def : Nei giorni scorsi sono arrivate delle bocciature riguardo al Def [VIDEO]. Da più fronti sono pervenuti giudizi negativi sulla manovra del Governo, che ha conseguentemente influenzato l’opinione dei cittadini. Inizialmente è stata Bankitalia, poi è toccato all’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Quest’ultimo ha reputato troppo ottimistiche le stime sul Pil, con Luigi Di Maio che ha prontamente contrattaccato e dichiarato di essere intenzionato a ...

Sondaggi elettorali : la Lega è sempre più forte al Nord - il M5S invece conquista il Sud : Il Sondaggio elettorale realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera ha analizzato le intenzioni di voto in Italia, suddividendole per regioni. È emerso che l'Italia si divide precisamente in due: dal Nord al Centro i voti si canalizzano verso la Lega, mentre dal Centro al Sud e nelle isole ad avere la maggioranza netta è il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - dopo il Def cresce il gradimento degli elettori verso Lega e M5S : Secondo le rilevazione di Demopolis, all’indomani dell’annuncio delle principali misure previste dalla manovra economica, la Lega si conferma primo partito con il 32,5%, mentre il M5S si attesta al 31%. Complessivamente i due partiti di governo passano insieme dal 50% del 4 marzo al 63,5% odierno.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - rispetto alle elezioni cresce solo la Lega : +13 - 7% in sette mesi : Il Sondaggio dell'Istituto Piepoli realizzato per Porta a Porta ha indagato sulle intenzioni di voto dei cittadini, paragonandole con i voti conquistati dai partiti alle elezioni del 4 marzo 2018. È emerso che l'unico partito ad aver guadagnato consensi è la Lega, che segna un +13,7%. Tutti gli altri hanno invece segno negativo, compreso il M5S. Il governo giallo-verde, però, conferma i suoi alti consensi (61%).Continua a leggere

Sondaggi elettorali : la Lega si conferma primo partito - cresce il Movimento 5 Stelle : L'ultimo Sondaggio effettuato da Swg per La 7 conferma ciò che già era stato registrato nelle scorse settimane: la Lega mantiene il primato persistendo sopra il 32% dei consensi, sale leggermente invece il Movimento 5 Stelle che riesce a guadagnare il 29,8%, e insieme i due partiti di governo superano il 60%. Continua invece la discesa per il partito Democratico, che arriva al 15,7%.Continua a leggere

Sondaggi elettorali politici : boom della Lega - M5S non tiene il passo : I nuovi Sondaggi politici di questa prima parte del mese di settembre mostrano un incremento da parte della Lega, che prosegue la sua corsa staccando i propri rivali settimana dopo settimana. La rilevazione effettuata da IPSOS nel corso della prima decade registra un boom da parte del partito di Matteo Salvini, che mette ancor più distante il M5S. Resta stabile il Partito Democratico, anche se molto più indietro rispetto ai primi due. IPSOS: ...

Sondaggi elettorali : "Lega al 33 - 5%. In calo di 5 Stelle" : Solo 3 giorni fa il Governo Conte alias "il Governo del Cambiamento" alias "il Governo giallo-verde" ha festeggiato i suoi primi 100 giorni. Stando ai Sondaggi questa alleanza di governo sta facendo benissimo alla Lega di Salvini che "vola", attestandosi oltre il 30% da diverso tempo a fronte del 17,35% delle elezioni politiche del marzo scorso. Secondo un freschissimo Sondaggio condotto da Ipsos di Nando Pagnonceli, pubblicato oggi sul ...

