Social Book Day 2018 | si torna a promuovere la cultura sul web

Week in Social : dall'addio dei founder a Instagram a Facebook che punta sulla smart home : Il gadget, acquistabile dalla primavera del 2019, permetterà a chi lo indossa di spostarsi liberamente in un ambiente riproducendo all'interno della realtà virtuale i movimenti effettuati nel mondo ...

Falla nella sicurezza di Facebook : "Hackerati 50 milioni di profili sul Social" : I problemi di sicurezza in Facebook non sembrano finire mai. Il gruppo ha spiegato che i suoi ingegneri hanno scoperto vulnerabilità che chiamano in causa quasi 50 milioni di account. Orami tutto questo "è chiaro". L'azienda ha scritto un blog post e ha spiegato che qualcuno è stato in grado di sfruttare vulnerabilità associate a una funzione che consente agli utenti di vedere i loro profili come se fossero uno dei loro amici. Questo ha permesso ...

Livorno - confessione in parrocchia si prenota su Facebook/ Così la Chiesa più Social si avvicina ai fedeli : Il vescovo di Livorno ha inaugurato una pagina Facebook dedicata al contatto diretto con i suoi fedeli, un aiuto e un modo di incontrarsi anche online(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 19:26:00 GMT)

Facebook down : in tutta Italia il Social non va. Sta succedendo agli utenti : Facebook down. Oggi, mercoledì 26 settembre, molte migliaia di persone in tutta Italia, lungo tutta la penisola, sono rimaste senza il più noto e utilizzato social network e hanno segnalato online i loro problemi di accesso alla piattaforma. Stando ai dati diffusi dal sito downdetector, e alla lunga serie di commenti pubblicati dagli utenti, il sito si sarebbe ‘fermato’ a metà giornata. Il grafico relativo al numero di segnalazioni del ...

Ex moderatrice di Facebook fa causa al Social : "Immagini tossiche mi hanno traumatizzata" : Una ex moderatrice di contenuti su Facebook ha fatto causa al social di Mark Zuckerberg, accusandolo di non averla tutelata dal trauma derivante dal dover vedere certe tipologie di immagini, come violenze e abusi su minori. In una denuncia depositata nei giorni scorsi presso un tribunale californiano, la donna, che si chiama Selena Scola, afferma di soffrire di disordini da stress post traumatico a causa di una "esposizione costante e non ...

Facebook - i cofondatori di Instagram abbandonano il Social network : Kevin Systrom e Mike Kriege r, i due fondatori del social network Instagram , si sono dimessi. Ad annunciarlo è il New York Times , che ha anche affermato come l'uscita di scena dei due uomini ...

Venezia - frasi razziste su Facebook contro richiedenti asilo : 6 mesi senza Social e dovranno leggere libri sull’immigrazione : Sei mesi senza poter usare Facebook, durante i quali dovranno leggere libri o guardare film sull’immigrazione, scrivendo anche alcune brevi considerazioni sull’argomento. E poi 200 euro di risarcimento del danno, oltre a 4 ore alla settimana di lavori sociali. È quanto disposto dall’Ufficio esecuzioni penali esterne di Venezia nei confronti di quattro cittadini italiani, di età compresa tra 34 e 56 anni, residenti nella zona di ...

Arriva anche in Italia la tv “Social” di Facebook : A metà tra Youtube e le Instagram Stories, Arriva anche in Italia Facebook Watch, un canale web personale ‘privilegiato’ per vedere i video, i programmi preferiti e allo stesso tempo interagire con gli amici. “Abbiamo lanciato Watch negli Stati Uniti un anno fa per offrire alle persone un posto su Facebook in cui trovare i loro programmi e creator di video più amati e per avviare conversazioni in merito con amici, altri fan e ...