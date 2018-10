: Il governo svela i tre scaglioni della “pace fiscale”. Il sottosegretario Siri: “Aliquote al 6, 10 e 25%”… - LaStampa : Il governo svela i tre scaglioni della “pace fiscale”. Il sottosegretario Siri: “Aliquote al 6, 10 e 25%”… - sole24ore : Manovra: niente accordo sul decreto fiscale, lunedì vertice di maggioranza prima del Cdm - TelevideoRai101 : Siri:pace fiscale, aiutiamo le persone -

"Laè un provvedimento a favore di quei contribuenti in regola con la dichiarazione dei redditi, non degli evasori".Così il sottosegretario ai Trasporti,Armandoal Corriere della Sera. Si applicherà a "contribuenti in difficoltà economiche", perché "quando un creditore se capisce che il debitore non può pagare gli viene incontro". Anche perché, bisogna ricordare "che dal 2008 a oggi c'è stata la più grande recessione economica del dopoguerra" e c'è gente "schiacciata da questa crisi"(Di domenica 14 ottobre 2018)