Sinistra al bivio | Fassina e D’Attorre fanno i sovranisti | “No a buonismo e

(Di domenica 14 ottobre 2018) No al, no all’europeismo e no all’immigrazionismo. Sì a sovranismo e popolo. Sono le parole d’ordine del convegno “L’Italia al: dove va la?“, sabato al Link Campus di Roma a cui hanno preso parte, tra gli altri, Stefanoe Alfredo D’Attorre. “Non parliamo affatto la stessa lingua di quelli da cui dobbiamo distinguerci – assicura Moreno Pasquinelli, anima del Movimento popolare di Liberazione e dellasovranista. “Questa è unache si richiama a quei valori socialisti traditi dal Partito Democratico“, spiega l’economista Antonio Maria Rinaldi. “Le classi dominanti, sconfitte nelle urne il 4 marzo, vogliono impedire che il governo realizzi il cambiamento atteso. Esigono ubbidienza ai diktat della Ue – spiegano gli organizzatori del convegno -. Auspicano ...