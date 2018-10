Sinisa Mihajlovic cerca lavoro all’estero | “sono stufo dell’Italia”

sportfair

(Di domenica 14 ottobre 2018)ha parlato del suo futuro che sarà lontano dalla nostra Serie A della quale il serbo è “” “Ho rifiutato 2-3 offerte in Italia perché il mio desiderio è quello di andare all’estero, vorrei fare qualche altre esperienze in Europa e in Asia, di stare in Italia mi sono un po’ stufato, magari ci tornerò tra 5-6 anni”.di stare in Italia, è questo quanto rivelato dal tecnico ai microfoni di Sky. L’ex granata ha parlato anche della Nazionale italiana: “Si gioca con un finto nueve quando non c’è un centravanti. Ma sono loro che fanno la differenza e i gol. L’Italia ha Immobile che fa gol da molti anni, il Gallo (Belotti, ndr) è un po’ in difficoltà ma è un giocatore importante, il Mancio sa meglio di tutti noi quello che deve fare. Contro l’Ucraina hanno fatto una bella gara, ma è vero che ...