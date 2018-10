Siamo tutti nel mirino

Erri de Luca : “Eravamo cittadini - Siamo tutti clienti" : "Ormai in Italia esistono cittadini di serie A e di serie B. Anzi: esistono clienti di serie A e di serie B". Parla così Erri de Luca, appena tornato in libreria con "Il giro dell'oca" (Feltrinelli, pp.122), straziante confronto con un figlio immaginario."Lo Stato – prosegue - lo Stato che deve fornire dei diritti, come quello della giustizia, della medicina e della scuola, è ormai diventato un erogatore di servizi. E, in ...

Napoli - Verdi : "Con Ancelotti Siamo tutti importanti" : Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l'ex fantasista del Bologna torna sul giallo di gennaio: ''Non ho mai rifiutato questa piazza e oggi, dopo un inizio difficile, sto benissimo qui''

Napoli - Verdi 'Siamo tutti importanti' : ANSA, - Napoli, 11 OTT - "Ancelotti tiene tutti sulle spine, fa giocare tutti e questo è positivo, fa sentire i giocatori importanti allo stesso modo. Ovviamente c'è chi giocherà di più, chi meno. L'...

Ipotesi Ddl : vaccinare tutti - anche i nonni - pena la revoca delle esenzioni sui ticket - . Mazzucco : ricatto - Siamo al delirio-vaccini - : «Questa è la posizione della scienza ufficiale», sottolinea Mazzucco. «Capite che, se non si fa niente, prima di tutto per dimostrare a livello scientifico i danni da vaccino, non si può eliminare il ...

Un po’ di risposte alle domande sul quadro di Banksy che ci Siamo fatti tutti : Il tagliacarte era radiocomandato? La casa d'aste doveva sapere per forza? Chi ha comprato il quadro? È vero che adesso vale di più? The post Un po’ di risposte alle domande sul quadro di Banksy che ci siamo fatti tutti appeared first on Il Post.

Pedofilia - vittima offre messe per prete che ha abusato di lui/ “Mi sono ricordato che Siamo tutti peccatori” : abusato da bambino da un sacerdote, un americano ha offerto i soldi riparatori della Diocesi per dire messe dedicate al suo abusatore, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:02:00 GMT)

Charlie Cox : “Con Daredevil ho capito che tutti posSiamo essere eroi nella vita comune” : “Ok, forse questa non è l’immagine giusta per l’Italia!”. Così esordisce Charlie Cox guardando la locandina con Daredevil crocifisso, il personaggio che l’attore interpreta nell’omonima serie di Netflix, che troneggia nel panel tenutosi alla Milan Games Week. L’attore è infatti volato dal Comic Con di New York direttamente in Italia in occasione dell’imminente arrivo della terza stagione che debutterà il 19 ottobre su Netflix. Una ...

'Siamo tutti clandestini' - migliaia a Riace per Lucano : A manifestazione ancora in corso e' arrivato il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che gia' nei giorni scorsi se la era presa con i 'buonisti' che difendono Lucano. "Quando scoppio' il ...

Lucano - tremila in marcia a Riace : "Siamo tutti clandestini - Mimmo libero" : La manifestazione di solidarietà al sindaco agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In piazza anche l'ex presidente della Camera Laura Boldrini

Andrea Dovizioso - GP Thailandia : “Abbiamo fatto bene - ma questa non è una pista per Ducati. Siamo tutti vicini” : Andrea Dovizioso può ritenersi assolutamente soddisfatto al termine delle prove libere del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha infatti firmato il miglior tempo di giornata e può guardare con grande fiducia alle qualifiche di domani e alla gara di domenica, con l’obiettivo di tenere aperto il campionato ormai già nelle mani di Marc Marquez. Il pilota della Ducati si è dichiarato molto soddisfatto al termine ...