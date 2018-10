Si vota anche in Lussemburgo

La proposta di legge del M5S per far votare anche gli universitari fuori sede : La Camera ha approvato al proposta di legge, firmata dalla pentastellata Dalila Nesci. Il comitato Iovotofuorisede attacca: "Il M5S ha partorito un topolino, inutile esultare. Inaccettabile che questo ddl preveda il diritto di voto per i cittadini in mobilità soltanto per Referendum ed Europee, non prevedendo nulla per le Politiche".Continua a leggere

Urne in plexiglas e nuove cabine : legge anti brogli elettorali/ Ddl M5s : potranno votare anche i fuorisede : M5s, proposta di legge anti brogli elettorali: Urne in plexiglas e nuove cabine, potranno votare anche i fuorisede. Ddl firmato dalla parlamentare Dalila Nesci. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:29:00 GMT)

Verona - mozione antiaborto.vota anche Pd : 18.34 Il Consiglio comunale di Verona ha approvato,con 21 voti favorevoli e 6 contrari, la mozione del consigliere della Lega Zelger che impegna il sindaco e la giunta a sostenere iniziative per la prevenzione dell'aborto e a proclamare ufficialmente Verona "città a favore della vita". Ha votato a favore anche la capogruppo del Pd Padovani.La mozione controfirmata anche dalla capogruppo del Pd "è incompatibile con le posizioni del partito ...

Camera - in Aula la prossima settimana? 3 mozioni. Pd : “Colpa governo”. Fraccaro : “Ma l’agenda l’hanno votata anche loro” : La Camera stenta a mettere la terza. Soprattutto dopo la ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, l’assemblea di Montecitorio ha un calendario non proprio fitto di impegni. La prossima settimana è un esempio: all’esame dell’Aula ci saranno solo mozioni delle opposizioni. Una, di Forza Italia, sul doppio passaporto che l’Austria vorrebbe dare agli altoatesini, un’altra, sempre di Forza Italia, sulle iniziative per ...

Ieri il Parlamento Europeo ha votato contro Orbán - e la cosa riguarda anche noi : Due trend che l'aggressiva politica "nativista" di Orbán non ha minimamente scalfito. Come si vede, insomma, l'attacco di Orbán non nasce certo Ieri. E qui torno al voto dell'EuroParlamento, nonché ...