Si ribalta tir con migranti | 19 morti

Turchia - tir carico di migranti precipita e si ribalta : 19 morti tra cui diversi bambini : Il mezzo pesante su cui erano stipati illegalmente diversi migranti , ha improvvisamente sbandato, finendo fuori strada e schiantandosi in un canale di irrigazione che scorre a circa 20 metri sotto la strada dopo aver sfondato una barriera di protezione. Il mezzo si è ribalta to uccidendo molti dei disperati che erano saliti a bordo.Continua a leggere

Tir si ribalta in autostrada - il conducente muore : lunghe code in A13 a Bologna : L'autostrada A13 è attualmente chiusa nel tratto bolognese fra Interporto e Arcoveggio in entrambe le direzioni, a causa di un incidente. Un mezzo pesante si è ribaltato e ha occupato l'intera ...