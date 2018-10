Si è spento all' età di 75 anni Antonio Basile | ex sindaco di Porto Cesareo

Monte Serra - incendio spento : 430 sfollati/ Ultime notizie : resta presidio anti-sciacallaggio : Pisa, incendio Monte Serra: fiamme ancora alte. Ultime notizie, ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo: l'aeroporto è ancora chiuso, stop a voli(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Al Matthews è morto / Il volto del sergente Apone in "Aliens - Scontro Finale" si è spento all'età di 75 anni : Al Matthews è morto nella notte tra sabato e domenica nella sua casa di Alicante, in Spagna. volto del sergente Apone in "Aliens - Scontro Finale" si è spento all'età di 75 anni.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 18:06:00 GMT)

Chiara Ferragni - il giallo del profilo Instagram spento 24 ore : 'Volevo un giorno di riposo' : Chiara Ferragni è sparita per 24 ore dai social. Niente post su Instagram , niente di niente. Poi, dopo un giorno, è tornata e ha scritto: 'Amo la mia vita, i miei amici, la mia famiglia e amo davvero ...

Fumo da un gruppo di batterie - focolaio spento all'ospedale di Ragusa : I vigili del fuoco di Ragusa hanno inviato due squadre all'ospedale civile del capoluogo ibleo, dove si era era prodotto Fumo dal surriscaldamento di un pacco batterie d'un gruppo ausiliario di ...

Morto Burt Reynolds - l'attore si è spento all'età di 82 anni : E' Morto l'attore Burt Reynolds. L'interprete di pellicole cult come "Boogie Nights" e "Un tranquillo weekend di paura", aveva 82 anni. Si è spento al Jupiter Medical, in Florida. Lo ha annunciato un suo portavoce.

Morto Kofi Annan : l’ex-segretario generale dell’Onu si è spento all’età di 80 anni : L'ex-segretario generale dell'Onu si è spento all'età di ottant'anni. Kofi Anna, ghanese, era stato il primo africano di colore a guidare il Palazzo di Vetro: due i mandati, dal 1997 al 2006. Successivamente era stato anche inviato dell'Onu in Siria ed insignito del Premio Nobel per la Pace nel 2001.Continua a leggere

Lutto nel mondo del golf - si è spento Jarrod Lyle : il 36enne stroncato dalla leucemia : Il golfista australiano si è spento dopo aver combattuto invano contro una forma aggressiva di leucemia, sui social il dolore di Francesco Molinari Il mondo del golf è in Lutto per la morte del 36enne australiano Jarrod Lyle, vincitore in carriera di due tornei del Nationwide Tour, stroncato da una forma di leucemia contro la quale combatteva ormai da diversi anni. Le sue condizioni erano recentemente peggiorate e, dopo essere stato ...