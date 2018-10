Settimana con Piogge anche intense e Mite

retemeteoamatori

(Di domenica 14 ottobre 2018) Come accennato nel precedente articolo, la nuovanon vedrà sostanziali cambiamenti sulla sfera meteorologica. L’alta pressione tenderà ad indebolirsi ad avvio die infiltrazioni d’aria umida, penetreranno in sede mediterranea, apportando condizioni di tempo instabile al Sud, in particolare su Sicilia, Calabria e Basilicata, ove i fenomeni potranno risultare intensi. (Vedi Bollettino Allerta) Tempo che risulterà invece più stabile sul resto del paese, seppur non mranno delle nubi associate a qualche debole precipitazione, come sulle Alpi. Peggiora poi verso sera sulla Sardegna, per l’arrivo di una nuova perturbazione. Martedì il fronte perturbato avrà ormai raggiunto la Sardegna e si spingerà entro la fine della giornata verso le coste della Toscana e del Lazio, ove si potrà avere qualche precipitazione. Il Sud vedrà ancora ...