Serie C | Monza beffato | solo 1-1 con la Triestina davanti a Berlusconi

Risultati Serie C Girone A e B - la classifica : Monza beffato nel finale [FOTO e VIDEO] : 1/21 LaPresse/Matteo Cogliati ...

Serie C - il discorso nello spogliatoio di Berlusconi prima della gara del Monza [FOTO e VIDEO] : 1/6 LaPresse/Matteo Cogliati ...

Berlusconi : 'Obiettivo? La Serie B e poi magari la Serie A. Voglio un Monza italiano e con valori etici importanti' : Il Monza è la squadra di una città importante, conosciuta nel mondo per la Formula 1 ed è una squadra che presumibilmente rafforzata potrà fare bene. Con l'obiettivo di salire dalla Serie C alla ...

Berlusconi lancia il Monza : "L'obiettivo è la Serie A" : Il nuovo patron per la prima al Brianteo: "Il derby con il Milan tra tre anni? Non è un sogno, io sono milanista dalla nascita"

Video/ Sambenedettese Monza (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C girone B) : Video Sambenedettese Monza (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella quinta giornata del campionato di Serie C, nel girone B.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:20:00 GMT)

Risultati Serie C Gironi B e C e classifica - il Monza si salva nel finale : bene la Juve Stabia [FOTO] : 1/29 Fanini Simone/LaPresse LaPresse/ ...

Risultati Serie C Gironi B e C e classifica - il Monza si salva nel finale : bene la Juve Stabia : 1/29 Fanini Simone/LaPresse LaPresse/ ...

Risultati Serie C Girone B e C : primo passo falso del Monza - colpo Juve Stabia [FOTO] : 1/18 Matteo Cogliati/LaPresse ...

Berlusconi e Galliani "si prendono" il Monza : l'obiettivo è tornare in Serie A : Adriano Galliani è il nuovo Amministratore Delegato e realizza il suo sogno: "Non è un tradimento. Io sono sempre stato del...

Kakà al Monza?/ Il sogno di Berlusconi e Galliani : il brasiliano con loro in Serie C? : Kakà al Monza? Il sogno di Berlusconi e Galliani: il brasiliano con loro in Serie C? Domani il Monza cambia proprietà, suggesione legata al brasiliano ex Milan(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:45:00 GMT)

“Una svolta epocale - ci porterà in Serie A” : Nella Monza che sogna con Berlusconi : «Io sono del Monza. Non riusciremo mai a venire in Serie A», dice sconsolato Renato Pozzetto a una giovane e sfolgorante Lory Del Santo. Il film, «Agenzia Riccardo Finzi, praticamente detective», regia di Bruno Corbucci, 1979, non è esattamente entrato Nella storia del cinema. In quella del Monza Calcio, però, sì. Negli Anni Settanta, la società bi...

RISULTATI Serie C/ Classifica aggiornata : il Monza vince ancora! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la terza giornata del gironi A e B, oggi, mercoledi 26 settembre 2018.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 20:19:00 GMT)

Silvio Berlusconi si compra il Monza per 3 milioni : il piano per tornare in Serie A : I tifosi del Milan hanno imparato a conoscere bene il significato della parola 'closing', mentre per oltre un anno rimanevano in attesa della cessione del Diavolo da parte di Fininvest ai cinesi. I ...

Calcio - Serie C : Silvio Berlusconi torna in campo. Fininvest acquista il Monza : Silvio Berlusconi e l’amore per il Calcio. Dopo la cessione storica del suo Milan, l’ex massimo dirigente della società rossonera, impegnato come tutti sappiamo ancora nei meandri della politica italiana, non getta la spugna e torna in sella in un contesto, geograficamente parlando, non troppo lontano da quello precedente. Ci riferiamo al Monza, compagine di Serie C. Come riporta gazzetta.it, la trattativa per l’acquisizione ...