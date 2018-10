Serie C | girone A e B | i risultati della sesta giornata Vola la Carrarese | la Ternana c' è

Risultati Serie C Girone A e B - la classifica : debacle della Juventus U23 - colpo grosso del Pisa [FOTO] : 1/41 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Risultati Serie C Girone C e classifica : Vibonese da playoff - colpo grosso del Potenza : Risultati Serie C Girone C e classifica – Si sono concluse le gare di giornata valide per il campionato di Serie C, importanti indicazioni per le zone basse della classifica. Il big match di oggi ha messo di fronte Casertana e Catania, due Serie candidate alla vittoria finale, la partita si è conclusa sul punteggio di 1-1. In serata lo scatto importate è stato quello della Vibonese, tre punti d’oro per la salvezza o forse ...

Serie C - Girone C : i risultati della sesta giornata. Trapani in vetta - primo stop per il Catania : Il Girone C di Serie C continua ad avere un solo padrone: è il Trapani, ancora imbattuto in campionato dopo sei giornate e capolista della classifica con 16 punti, a +4 dalla Juve Stabia seconda. La ...

Risultati Serie C Girone C e classifica : spettacolo tra Casertana e Catania - crisi Matera [FOTO] : 1/15 Donato Fasano/LaPresse LaPresse/ ...

Risultati Serie C Girone B e C - la classifica : vola il Trapani - successi in trasferta di Catanzaro e Rieti [FOTO e VIDEO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...

Risultati Serie C Girone B e C - la classifica : vola il Trapani - successi in trasferta di Catanzaro - Rieti e Teramo [FOTO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...

Serie C Girone C - arriva il ribaltone : 8 punti di penalizzazione - classifica stravolta [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per quanto riguarda i campionato di Serie C, ribaltoni in arrivo nel Girone C e classifica che rischia di essere stravolta. Sulla stagione del Matera graveranno infatti 8 punti di penalizzazione, quattro dei quali per recidiva per i debiti di 401 mila euro attribuiti alla precedente gestione societaria. Il presidente Andrisani ha giudicato “inevitabile” la penalizzazione, ha anche precisato che il Matera ...

Calcio - Nations League 2019 : la situazione di classifica del girone dell’Italia. È lotta con la Polonia per non retrocedere in Serie B : L’Italia ora è a serio rischio retrocessione nella Nations League 2019, la neonata competizione calcistica organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di incontri ufficiali per le varie Nazionali. Gli azzurri sono fermi a un solo punto in classifica, frutto del pareggio di Bologna contro la Polonia a cui era seguita la pesante sconfitta in trasferta contro il Portogallo. I ragazzi del CT Roberto Mancini rischiano ...

Risultati Serie C Girone B e classifica – Colpo grosso del Ravenna : Risultati Serie C Girone B – Si sono giocate altre importanti gare per il campionato di Serie C, spettacolo nel Girone B ed indicazioni in vista del proseguo del campionato, aggiornamenti per la zona alta e bassa della classifica. Colpo grosso del Ravenna che ha avuto la meglio della Fermana nella difficile trasferta. Tutte le altre partite sono invece finite in parità, 1-1 tra Imolese e Pordenone mentre sono termine a reti inviolate ...

Risultati Serie D/ Classifica aggiornata : Avellino in fuga - il Modena si prende la vetta del girone! : Risultati Serie D: Classifica aggiornata, live score dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Un altro intenso turno nel campionato della quarta divisione, l'Avellino prova la fuga nel girone(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:21:00 GMT)

Risultati Serie C Girone A e B - la classifica : la Triestina vola - scatto del Pontedera [FOTO] : 1/36 Matteo Cogliati/LaPresse ...

Video/ Sambenedettese Monza (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C girone B) : Video Sambenedettese Monza (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella quinta giornata del campionato di Serie C, nel girone B.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:20:00 GMT)

Video/ Pro Vercelli Carrarese (3-1) : highlights e gol della partita (Serie C girone A) : Video Pro Vercelli Carrarese (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, valida per la quinta giornata del Campionato di Serie C girone A.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:18:00 GMT)

Risultati Serie C Girone A e C e classifiche : la Pro Vercelli non si ferma - il Catania fa la voce grossa [FOTO] : 1/38 Ivan Benedetto/LaPresse ...