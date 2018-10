Serie C Arzachena-Juventus U23 1-0 | decide Bonacquisti Pistoiese-Pisa 0-2

Serie C Arzachena-Juventus U23 1-0 - decide Bonacquisti : ARZACHENA - L' Arzachena sorride, sconfiggendo tra le mura amiche la Juventus U23 , e conquistando la seconda vittoria consecutiva. Nel girone A di Serie C sei punti per i sardi, ancora a sette i ...

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : prima vittoria per l'Arzachena! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, Diretta gol live score dei gironi A, B, che oggi propongono gran parte delle partite della 5^ giornata (7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:17:00 GMT)