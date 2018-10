Serie C | ancora una sconfitta per la Juventus Under 23

Serie D - i risultati di domenica : primo pareggio per il Bari - vince ancora il Cesena. Crolla l'Avellino - Modena ok : ...3-1 Este-Cartigliano 1-1 Levico Terme-Montebelluna 0-1 Union Arzignanochiampo-Sandona 1-1 Union Feltre-Campodarsego 0-0 Virtus Bolzano-Cjarlins Muzane 1-1 Girone D Adrense-Axys Zola 3-0 Calvina Sport-...

Ripescaggi : ancora caos in Serie B - respinti i ricorsi di Pro Vercelli e Siena : Ripescaggi Serie B- Il Consiglio di Stato, confermando le ordinanze del Tar del Lazio, ha respinto l’appello cautelare della Pro Vercelli e del Siena, che chiedevano l’annullamento delle decisioni del Collegio di garanzia dello scorso 11 settembre in merito ai Ripescaggi e all’assetto del campionato di Serie B. Secondo quanto informa la Lega cadetta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Collegio – come aveva da ...

Spettacolo del Foggia in Serie B : con Grassadonia allo Zaccheria è ancora “Zemanlandia” : Il Foggia paga la penalizzazione di 8 punti per illecito amministrativo altrimenti invece di 4, avrebbe 12 punti e sarebbe proiettato nei piani alti della classifica di Serie B. La squadra di Grassadonia assomiglia per modo di giocare al Foggia di Zeman: proiezione offensiva imponente, difesa che lascia a desiderare, gioco Spettacolo. I pugliesi, possiamo notare dalle statistiche sono il miglior attacco del campionato con 14 goal fatti e ...

Serie A Genoa - Perinetti : «Piatek ha ancora grandi margini di miglioramento» : GENOVA - "Il presidente si è espresso in maniera molto esplicita sui motivi della decisione, e sulla scelta di affidarsi a Juric che conosce bene ambiente e giocatori, un allenatore propositivo che ...

RISULTATI COPPA ITALIA Serie C / Diretta gol live score - 1^ turno : al Pinto ancora nessuna rete : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle partite che sono valide per il primo turno nella fase ad eliminazione Diretta. Martedì 9 ottobre si giocano tre gare(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:43:00 GMT)

Pallamano - Serie A maschile : Conversano e Bolzano in vetta - Trieste vince ancora : La Serie A di Pallamano maschile non conosce pausa, e ha vissuto questo fine settimana il suo quinto turno, in cui non hanno deluso le due capoliste della classifica: Bolzano e Conversano. Gli altoatesini si sono imposti nel derby di Merano per 25-19 grazie alle 8 reti di un finalmente convincente Stefano Arcieri, mentre per i pugliesi si registra il successo per 31-27 sulla Ego Siena. Quarto successo consecutivo per il Trieste di Bozidar ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Napoli vince ancora - tocca all'Inter! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite dell l'ottava giornata. Il Milan segna tre gol al Chievo, la Lazio batte la Fiorentina, Atalanta ancora ko(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Probabili formazioni / Milan Chievo : quote e ultime novità live - Montolivo e Caldara ancora ai box (Serie A) : Probabili formazioni Milan Chievo: quote e le ultime novità per la sfida di questo pomeriggio a San Siro, valida nella 8^ giornata del Campionato di Serie A.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Viterbese ancora ferma (5^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata dei gironi A, B e C. Nella quinta giornata del campionato sono tante le sfide interessanti che vivremo sabato 6 ottobre, coinvolti tutti i gruppi(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Virtus Entella - il presidente Gozzi crede ancora nella Serie B : il caos prosegue : Virtus Entella, Antonio Gozzi ha parlato della possibile riammissione del club ligure al campionato di Serie B “C’è una grave crisi del sistema della giustizia sportiva che mi pare il sottosegretario Giorgetti abbia colto e stigmatizzato in maniera molto autorevole. Il decreto uscito l’altro giorno prevede addirittura la scomparsa della giustizia sportiva, perché è evidente che un sistema che fa in modo che le cose non ...

Serie D - i risultati : Bari ancora a punteggio pieno - pari per l'Avellino : Quarta giornata di Serie D agli archivi, con in campo le grandi della categoria. Nel girone D, non sbagliano Modena e Reggio Audace, entrambi vittoriose. I gialloblù hanno sconfitto in casa l'...

Serie B - 6a giornata : Verona ko ma ancora primo - pari Cittadella a Lecce : Prima sconfitta stagionale per gli scaligeri in casa della Salernitana, 0-1,, i veneti impattano in Puglia. Spezia ok in rimonta col Carpi

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : Serie A 2018-2019. C’è Bernardeschi - ancora panchina per Dybala : Il massimo campionato italiano di calcio non si ferma mai: la settima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà oggi, sabato 29 settembre, e si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, con il match di cartello tra le prime due della classe: alle ore 18.00 si giocherà Juventus-Napoli, con in palio il primato in classifica. La Vecchia Signora infatti ha vinto le prime sei partite e guida la classifica a punteggio pieno con 18 punti, ...

Calcio - sesta giornata di Serie A : Juve ancora prima a punteggio pieno - vittorie anche per Napoli - Lazio - Roma e Genoa : E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno della Serie A 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importanti vittorie anche le altre big. La Juve rimane salda in testa alla classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per ...