Serie A femminile | i risultati della 3giornata | pari in testa tra Sassuolo e Milan

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Sassuolo-Milan termina in parità - cade la Roma a Verona : Una terza giornata un po’ particolare quella del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. In conseguenza dei rinvii di Fiorentina-Pink Sport Time (5 dicembre) e di Juventus-Orobica (31 ottobre) per via della Supercoppa Italiana 2018 disputata ieri, sono state solo quattro le partite ad essersi tenute oggi. Nel big match dello Stadio Enzo Ricci tra Sassuolo e Milan, il confronto è terminato 2-2. Il risultato viene sbloccato ...

Pallamano - Serie A femminile : Oderzo in testa alla classifica - vince il Brixen : Quarta giornata della Serie A di Pallamano femminile nel segno della Mechanic System Oderzo, che mantiene la testa della classifica, piegando 32-24 l’Ariosto Ferrara, grazie alle 8 reti di Arasay Duran, top scorer della sfida. Con la Jomi Salerno a riposo, il Brixen si prende un vantaggio sulle rivali, sconfiggendo 32-25 il Leonessa Brescia, con 9 reti dell’ala Giada Babbo. Prima vittoria in questa Serie A per il Leno, che nel derby ...

Corigliano-Rossano futsal femminile - dalla Serie A arriva il portiere Fucile : E per farlo, insieme ai colleghi dirigenti, abbiamo pensato che bisognava portate nel nostro roster tutto il meglio che in questo momento offre il mondo del calcio a 5 femminile presente nella nostra ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : negli anticipi della seconda giornata vincono Schio e Battipaglia : Si è aperta stasera la seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile 2018-2019. Nel corso della serata, si sono giocate due partite: una ha visto vincere il Famila Schio nella trasferta di Vigarano, l’altra ha fatto registrare il successo casalingo di Battipaglia contro Torino. MECCANICA NOVA VIGARANO-FAMILA WUBER Schio 59-84 Vittoria mai minimamente in discussione, quella delle campionesse d’Italia impegnate sul campo di ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : parte il campionato. Padova ricomincia dal Verona - derby etneo per l’Orizzonte : Domani inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La rincorsa delle campionesse d’Italia inizierà alle ore 18.00 in casa contro la ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Sassuolo-Milan big match - Roma in trasferta a Verona : Una terza giornata un po’ particolare quella che ci apprestiamo a vivere nel campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. In conseguenza dei rinvii di Fiorentina-Pink Sport Time (5 dicembre) e di Juventus-Orobica (31 ottobre) per via della Supercoppa Italiana 2018 prevista domani a La Spezia, saranno solo quattro le partite che si disputeranno secondo il programma originario. Le luci dei riflettori saranno tutte per Sassuolo-Milan. ...

Basket - Serie A1 femminile : big match Ragusa-Venezia - Schio in casa del Vigarano - Napoli ad Empoli : Inizia domani la 2a giornata di Serie A1 femminile di Basket. Ad aprire le danze Vigarano-Schio alle 20:30 e Battipaglia-Torino alle 21. Il primo match, almeno sulla carta, non dovrebbe regalare sorprese con le ospiti nettamente favorite sulle padroni di casa. La Famila è troppo più ricca di talento, soprattutto sotto canestro, e non dovrebbe perdere punti contro Vigarano. Il secondo incontro è di interpretazione maggiormente complicata: ...

Le donne nelle Serie tv - quanto è difficile costruire un bel personaggio femminile? : Cristina Donadio, Ivana Lotito e Elena Lietti parlano della loro esperienza in 'Gomorra' e ne 'Il Miracolo', soffermandosi sulla sceneggiatura Analisi A quanto pare, per scrivere un bel personaggio ...

Calendario Serie A calcio femminile - terza giornata : programma - orari e tv : Dopo la pausa dedicata alla Nazionale, il campionato di calcio femminile di Serie A torna nuovamente in scena per la sua terza giornata. Un turno che, un po’ come il precedente, sarà condizionato da alcuni spostamenti che riguarderanno alcune squadre. In primis, contrariamente a quanto avviene di solito, si giocherà domenica e non sabato e le partite in programma saranno le seguenti: Serie A calcio femminile – terza giornata – ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le giovani italiane da tenere d’occhio. Quale talento esploderà per primo? : Tra le fila delle dieci formazioni della Serie A1 di Pallanuoto femminile si nascondono i talenti del futuro della nazionale italiana: andiamo a scoprire quali potrebbero essere le protagoniste del Setterosa del futuro che potremmo ammirare nel massimo campionato del nostro Paese. Occhio a Marta Giuffrida (attaccante) e Dorotea Spampinato (difensore), entrambe classe 2003, che a Catania cercheranno a tutti i costi di ritagliarsi un posto al sole ...

Kung Fu - Fox e Warner Bros lavorano a una versione moderna e al femminile della Serie anni '70 con David Carradine : Il clamoroso successo al botteghino americano di Crazy Rich Asians (in Italia uscito semplicemente con il titolo di Crazy & Rich) ha acceso i fari sul mondo degli asiatico-americani, uomini e donne nati negli Stati Uniti da famiglie di origine asiatica. Se ABC può già contare sulla famiglia Huang di Fresh off the Boat che ha nel cast proprio Constance Wu, protagonista anche del film, le altre reti stanno correndo ai ripari e nella ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le rose delle 10 squadre partecipanti e le nazionalità delle giocatrici : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. Di seguito le rose delle 10 squadre partecipanti: PADOVA Arriva Chiara Ranalli da ...

Pallavolo – Serie A2 femminile : completato il quadro della prima giornata - Perugia vince in casa contro Ravenna : Nel posticipo della prima giornata del Girone A, la Bartoccini Gioiellerie Perugia stende 3-1 la Conad Ravenna Si completa con l’ottava vittoria interna su 8 partite la prima giornata della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Nel posticipo del Girone B, al PalaBarton di Perugia la Bartoccini Gioiellerie supera per 3-1 la Conad Olimpia Teodora Ravenna, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Perugia scende in campo con ...