Serena Williams | «Ho paura di non essere una buona madre»

Hopman Cup – Sarà Federer vs Serena Williams : gironi - tennisti partecipanti e tutto quello che c’è da sapere : Grande attesa per la Hopman Cup 2018-2019, il torneo a cavallo fra i due anni che vedrà in campo ben 8 nazioni rappresentate da due coppie di giocatori: nello stesso girone la Svizzera di Federer e gli USA di Serena Williams tutto pronto per Hopman Cup, il torneo a squadre che si disputerà dal 29 dicembre al 5 gennaio, appena prima degli Australian Open (15 gennaio-25 gennaio 2019). Il particolare evento vedrà scontrarsi fra di loro 8 ...

Serena Williams : 'Con mio marito e mia figlia - è un mondo diverso' : Nel mondo reale ci vuole un po' di tempo prima che il tuo corpo ritorni in forma '. Williams è molto attiva sui suoi social network, così come sull'account Instagram creato per la figlia. ' Cerchiamo ...

Serena Williams canta nuda contro il cancro al seno : 'Lo faccio per tutte le donne' - VIDEO : 'Sì, mi c'è voluto un certo sforzo, ma l'ho fatto perché è un tema che riguarda tutte le donne, di qualsiasi colore e di ogni parte del mondo. La diagnosi precoce è fondamentale e consente di salvare ...

La pugile Claressa Shields e il retroscena su Serena Williams : “cattivo esempio come persona. Ecco cosa fece a Rio” : La pugile Claressa Shields ha riportato alla luce un brutto episodio capitato durante le Olimpiadi di Rio 2016, nel quale Serena Williams non ha fatto proprio una bella figura Dopo la finale US Open e tutta la polemica che la sfuriata con l’arbitro Albert Ramos si è portata dietro, Serena Williams è finita al centro di un gran polverone mediatico. Se da una parte c’è chi ne sottolinea l’importanza come icona dei diritti ...

Serena Williams ha deciso di mettersi a cantare. E lo ha fatto a seno nudo, per una buona causa, in un video che sta facendo il giro del mondo. La 37enne regina del tennis mondiale ci trascina, a cappella, nella ...

Serena Williams a seno nudo contro il cancro : la campionessa canta in topless per beneficenza : In topless per beneficenza. La supercampionessa del tennis mondiale Serena Williams si è spogliata e si è esibita a seno nudo a sostegno di una associazione che si occupa di fare prevenzione per il cancro al seno. Tre settimane dopo la rovente finale degli US Open la regina del tennis mondiale è tornata prepotentemente alla ribalta apparendo senza il top, ma con il petto nascosto dalle sue mani, in un video in cui canta per promuovere lo ...

Serena Williams si spoglia nuda e canta (per un nobile scopo) : Si è spogliata e ha cantato nuda per invitare tutte le donne del mondo a fare prevenzione contro il cancro al seno. Serena Williams è apparsa così, con le mani a coprire il petto, su uno sfondo nero, per un nobile fine: quello di offrire il suo sostegno ad un'associazione che si occupa di prevenzione."Sì, questo video mi ha fatto uscire dalla mia comfort zone - ha scritto su Instagram - ma volevo farlo perché ...

