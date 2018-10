Mondiali volley : Serbia-Giappone 3-0 : ANSA, - ROMA, 14 OTT - La Serbia ha battuto 3-0 il Giappone nella prima partita del girone G, lo stesso dell'Italia, ai Mondiali di pallavolo femminile. Le europee si sono imposte 25-19, 25-18, 25-23. ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Serbia asfalta il Giappone 3-0 - l’Italia ha il match-point per la semifinale! : La Serbia ha letteralmente demolito il Giappone con un roboante 3-0 (25-19; 25-18; 25-23) e ha sostanzialmente ipotecato la semifinale ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno surclassato le padrone di casa a cui non è bastato il sostegno della folla di Nagoya per tenere testa alle fortissime avversarie che avevano sì battuto qualche giorno fa nella seconda fase ma con le riserve in campo. Oggi le ragazze di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfida Giappone e Serbia nella Final Six - le avversarie ai raggi X. Tra Samurai e Campionesse d’Europa : L’Italia si è qualificata alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile con grande personalità, vincendo le prime nove partite giocate in Giappone. Ora le azzurre non vogliono smettere di sognare e puntano dritto alla semiFinale ma per raggiungere l’obiettivo dovranno essere tra le prime due classificate del girone di terza fase in cui figurano Giappone e Serbia. Conosciamo meglio le avversarie che l’Italia dovrà ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia con Giappone e Serbia alla Final Six - azzurre a caccia delle semifinali : L’Italia affronterà Serbia e Giappone nella terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Questo il responso dell’urna di Nagoya che ha definito la composizione dei giorni della Final Six che si giocherà nella città Giapponese da domenica 14 a martedì 16 ottobre. Il sorteggio è stato abbastanza benevolo per le azzurre che se la dovranno vedere sì con le fortissime Campionesse d’Europa ma anche con le padrone di casa, ...