Senza naso e occhio per un tumore | la cameriera lo caccia | ' Spaventi i clienti'

Bellezza - il chirurgo : naso “corretto” Senza bisturi in un’ora : Correggere la forma del naso senza bisturi. E’ boom di richieste per i filler che, in appena un’ora, modificano una delle parti del viso più ritoccate in assoluto. “Si tratta di una prova generale, per abituarsi al cambiamento – afferma Giulio Basoccu, specialista in chirurgia plastica Estetica e Ricostruttiva presso il Gruppo Ini, Istituto Neurotraumatologico Italiano, e docente presso l’Università di Tor Vergata ...