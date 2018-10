SENTENZA YARA GAMBIRASIO | DISPERAZIONE DI BOSSETTI Ultime notizie | procuratore

MASSIMO BOSSETTI - ERGASTOLO PER IL DELITTO YARA GAMBIRASIO/ Ultime notizie - la SENTENZA della Cassazione : MASSIMO BOSSETTI , ERGASTOLO per il DELITTO YARA GAMBIRASIO . Ultime notizie , la sentenza della Cassazione conferma la "fine pena mai" per il muratore di Mapello(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:40:00 GMT)

Yara - Bossetti condannato all'ergastolo : la cassazione conferma la SENTENZA : La cassazione ha confermato l'ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Yara Gambirasio, la giovane ginnasta di 13 anni il cui corpo venne...