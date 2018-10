Selena Gomez come sta? Ultime news dall’ospedale psichiatrico

Selena Gomez - trasportata in ospedale : La giovane cantante Selena Gomez è stata trasportata in ospedale con urgenza. Selena Gomez ricoverata in ospedale dopo un crollo emotivo: sottoposta a cure psichiatriche. Una notizia che credevamo di non aver dovuto mai darvi: Selena Gomez soffre di una grave depressione. Purtroppo, non tutti ne erano a conoscenza. E nessuno, infatti, immaginava che dietro la vita da star che conduce la ragazza, si potesse nascondere un dramma così ...

Selena Gomez ricoverata in ospedale : c’entra la storia di Justin e Hailey? : Selena Gomez, crollo emotivo: la popstar sta male a causa della storia di Justin e Hailey? Selena Gomez è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico a causa di un inaspettato crollo emotivo. In queste ultime ore si stanno facendo moltissime ipotesi su questa situazione che sta vivendo la popstar. C’è chi pensa che la giovane […] L'articolo Selena Gomez ricoverata in ospedale: c’entra la storia di Justin e Hailey? proviene da ...

Cure psichiatriche per Selena Gomez ricoverata due volte dopo “mesi strani” e affetta da ansia e depressione : Lo stato di salute di Selena Gomez ricoverata dopo un crollo emotivo continua a preoccupare il suo pubblico: il ricovero di queste ore, infatti, non sarebbe stato l'unico degli ultimi tempi. Secondo la rivista People, la 26enne è stata ricoverata in ospedale due volte nelle ultime settimane, in entrambi i casi per un calo del numero di globuli bianchi, che è un potenziale effetto collaterale per i pazienti sottoposti a trapianto di rene. La ...

Justin Bieber sconvolto per il ricovero di Selena Gomez : Justin Bieber è legato con un doppio filo alla vita di Selena Gomez e, anche se i due non sono più fidanzati, hanno conservato un bel ricordo dei momenti che hanno condiviso insieme. Justin Bieber però ora è sposato, almeno come ha riportato TMZ, con la modella Hailey Baldwin la quale approva e supporta l"amicizia che è rimasta con la Gomez.Secondo alcune indiscrezioni che sono trapelate su Cosmopolitan, la pop star sarebbe stato avvistato in ...

Selena Gomez : una fonte spiega le ragioni del crollo emotivo della cantante : Stay strong Sel The post Selena Gomez: una fonte spiega le ragioni del crollo emotivo della cantante appeared first on News Mtv Italia.

Justin Bieber in lacrime per il ricovero di Selena Gomez? : Di recente Justin Bieber avrebbe sposato in gran segreto Hailey Baldwin, della quale è molto innamorato, ma a rovinare l'entusiasmo post-nozze è stato il ricovero della ex fidanzata Selena Gomez, non si sa ancora se in seguito a depressione o problemi di salute legati al lupus o al trapianto di rene al quale si era sottoposta.I bene informati avrebbero visto il cantante canadese in lacrime, con una persona vicina all'artista che ha ...

Justin Bieber - ex premuroso : in lacrime dopo il ricovero di Selena Gomez : Otto anni d’amore non si cancellano con un colpo di spugna. Lo sa bene Justin Bieber che, nonostante si sia recentemente sposato con la modella Hailey Baldwin, avrà sempre a cuore la felicità della sua ex fidanzata, Selena Gomez. Non sorprende, quindi, che i paparazzi americani lo abbiano fotografato in lacrime, poco dopo la notizia del «crollo emotivo» – e del conseguente ricovero in un rehab – della sua storica compagna. «E’ difficile per lui ...

Selena Gomez STA MALE/ Ultime notizie - dal successo al crollo emotivo : ha tentato di strapparsi la flebo? : SELENA GOMEZ sta MALE. Secondo TMZ la cantante, innervosita dai costanti controlli medici per la sua carenza di globuli bianchi, avrebbe perso il controllo.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 00:20:00 GMT)

Justin Bieber in lacrime per il ricovero di Selena Gomez : Hailey lo consola : Selena Gomez in una clinica psichiatrica: la reazione di Justin Bieber Anche se sposato con Hailey Baldwin, Justin Bieber non dimentica Selena Gomez. E in questo momento, come tutti i Selenators, è preoccupato per l’ex stellina Disney. Bieber è stato paparazzato in macchina in lacrime. Accanto a lui, al volante, la moglie, che ha provato […] L'articolo Justin Bieber in lacrime per il ricovero di Selena Gomez: Hailey lo consola ...

Selena Gomez sta male/ Ultime notizie - dal successo al crollo emotivo : Justin Bieber paparazzato in lacrime : Selena Gomez sta male. Secondo TMZ la cantante, innervosita dai costanti controlli medici per la sua carenza di globuli bianchi, avrebbe perso il controllo.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:25:00 GMT)

Selena Gomez STA MALE/ Ultime notizie - dal successo al crollo emotivo : non si è goduta l'uscita di "Taki Taki" : SELENA GOMEZ sta MALE. Secondo TMZ la cantante, innervosita dai costanti controlli medici per la sua carenza di globuli bianchi, avrebbe perso il controllo.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 18:39:00 GMT)

Selena Gomez : da star prodigio al ricovero in clinica psichiatrica : Continua la parabola discendente di Selena Gomez, ex star prodigio alle prese con problemi di dipendenza e malattie gravi. Classe 1992, è diventata una celebrità quando era ancora giovanissima, raggiungendo il successo grazie ai Maghi di Waverly e ad altre serie tv realizzate dalla Disney. Il successo improvviso e la pressione mediatica l’hanno portata con gli anni a sviluppare una serie di dipendenze sempre più gravi. Proprio come è ...

Selena Gomez STA MALE/ Ultime notizie - ricoverata per crollo emotivo : Justin Bieber in grande apprensione : SELENA GOMEZ sta MALE. Secondo TMZ la cantante, innervosita dai costanti controlli medici per la sua carenza di globuli bianchi, avrebbe perso il controllo.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Selena Gomez ricoverata in una clinica psichiatrica : Tanta paura per la salute non solo mentale, di Selena Gomez: la cantante è stata infatti ricoverata in una clinica psichiatrica di Los Angeles. Come riporta “TMZ”, la Gomez è entrata in clinica dopo aver accusato una grave crisi di nervi, successiva ad un controllo da cui era emerso un livello molto basso di globuli bianchi nel sangue. Negli ultimi giorni, riportano fonti vicine alla cantante, Selena Gomez aveva vissuto momenti di forte ...