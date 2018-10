Seconda edizione di Porcari in Oriente

Seconda edizione del festival del cinema sociale Interferenze al via : "Qui si costruisce una nuova comunità' : Gli spettacoli sono gratuiti e si terranno alle 17,30 e alle 20,30 al cinema Sant'Antonio di Termoli. Più informazioni su Centro diurno Chesensoha cinema sociale Comune di Termoli Consulta per le ...

"Festival delle Scienze" - tre giorni di eventi per la Seconda edizione : Insieme, nel nome della scienza. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: Festival delle Scienze " Montegabbione

Temptation Island Vip - è ufficiale : confermata la Seconda edizione : Temptation Island Vip tornerà anche il prossimo anno: la seconda edizione sarà di nuovo condotta da Simona Ventura Grande successo di ascolti quest’anno per Temptation Island Vip che, proprio per questo motivo, pare tornerà con una seconda edizione il prossimo anno. A dare la notizia, oggi, è il settimanale Chi. Nel giornale di Alfonso Signorini, […] L'articolo Temptation Island Vip, è ufficiale : confermata la seconda edizione ...

Start up - IntesaSanpaolo : Al via la Seconda edizione di B Heroes : Roma, 8 ott., askanews, - Al via la seconda edizione di B Heroes, il programma di valorizzazione delle Startup che consiste in un percorso di accelerazione, della durata di circa 8 mesi, rivolto ad ...