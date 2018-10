huffingtonpost

: Se vi siete innamorati delle foto ufficiali del matrimonio di Harry e Meghan non avete ancora visto niente - HuffPostItalia : Se vi siete innamorati delle foto ufficiali del matrimonio di Harry e Meghan non avete ancora visto niente - capdaredevil : RT @tournesolsgogh: Ma non siete anche voi innamorati delle mani di Benedict? È una delle prime cose che ho notato di lui guardando Sherloc… - Loretta26212914 : @NinettaOrlando @AnnaRagosta Siete innamorati della Riviera!!! Come darvi torto. Per noi di Genova, dopo il crollo… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Sono arrivate anche per la principessa Eugenie, da molti ribattezzata l'eterna seconda, ledel royal wedding. Quelle con tutta la famiglia reale, i paggetti e le damigelle, in posa nel salone di Buckingham Palace, con la Regina e il Principe Filippo. Scattate dalgrafo Alex Bramall non hanno nulla da invidiare a quelle dei matrimoni più celebri che le hanno precedute: parliamo ovviamenteimmagini che ci hanno fatto sognare, di William e Kate prima e dipoi.Ci siamodavanti al bacio della Duchessa di Sussex e del Principe, ma non si possono non riprovare le stesse emozioni davanti a questedi Eugenie e Jack: bellissimi mentre si scambiano un bacio appassionato nella carrozza, con tanto di cocchiere, come Cenerentola e il suo Principe o mentre escono dal palazzo, lei bellissima e con lo sguardo sognante in un vestito morbido ...