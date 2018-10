Se l' unica via di fuga è conoscere le proteine

Piccioni viaggiatori : così consentivano le comunicazioni nell'antichità : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Tutto lo street food giapponese in un unica …Via Japan 12-14 ottobre Officine Farneto RM : Preparate il kimono ma sopratTutto le bacchette perché a Roma dal 12 al 14 ottobre si respirerà un’atmosfera orientale con il Festival dedicato allo street food giapponese. Dimenticate di essere a Officine Farneto (location peraltro molto bella) e immaginate di essere in una stradina di Kyoto, oppure Osaka o per gli appassionati della carne, direttamente per le vie di Kobe (fate un po’ voi …tanto la fantasia vi farà arrivare ovunque!) e man ...

SCUOLA/ Albo degli abilitati e assunzione diretta dei prof - l'unica via per evitare il collasso : La SCUOLA rappresenta ancora forse l'unico presidio per la tenuta sociale del paese. Ma la sua gestione è al collasso. Occorre intervenire sugli insegnanti. GIUSEPPE SANTOLI(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Decreto 59 e "Buona SCUOLA" a braccetto per salvare i nuovi prof, di M. CampioneSCUOLA/ Le ragioni di Casalino (M5s) che a Bussetti conviene non "vedere", di P. Castagneto

Salviamo l’unica sinagoga di Mosul trasformata dall’Isis in deposito di armi : Quando, nel novembre 2016, ho iniziato le riprese per «La battaglia di Mosul», avevo un obiettivo: quali che fossero i rischi, le insidie o le vicissitudini di una guerra di cui nessuno sapeva quando o come sarebbe finita, dovevo raggiungere la tomba di Giona, sul Tigri, nel centro esatto della città. Questo è stato fatto. L’ultima dimora, ridotta ...

Lipe - liquidazioni Iva : come inviare la comunicazione online : La scadenza per la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) resta fissata a lunedì 17 settembre. come spiegato in articolo precedente infatti, la proroga dell’invio al 1° ottobre è limitato solo allo Spesometro. Leggi anche “Lipe, liquidazioni Iva: la scadenza resta il 17 settembre” Manca poco allora per adempiere a questo importante obbligo fiscale. Vediamo un po’ più in dettaglio chi deve inviare la Lipe (Liquidazione ...

Decreto Dignità - in Abruzzo 56 contratti a termine non rinnovati in attesa di capire. La comunicazione? Via Whatsupp : Con un semplice messaggio scritto WhatsApp, “Fermato”, a 56 lavoratori di una delle principali aziende abruzzesi non è stato rinnovato il contratto e sono adesso disoccupati. Una decisione collettiva a mezzo app che vede coinvolti gli interinali in servizio alla LFoundry di Avezzano, che produce semiconduttori e circuiti integrati per l’automotive e per l’industria aerospaziale e che appartiene, da qualche tempo, alla cinese Smic. In tutto, vi ...

SCUOLA/ Autonomia - concessione - buoni per tutti : l'unica via per salvare il sistema : Le ricette di Bussetti appaiono palliativi e il sistema-SCUOLA procede a passo lento ma continuo verso il collasso. La proposta di Boldrin andrebbe ripresa e attuata. MARCO LEPORE(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Personale, cattedre, concorsi: l'agenda seria di cui Bussetti non parla, di A. IndinimeoSCUOLA/ Bussetti, il finto rivoluzionario che realizza il programma di Renzi, di M. Monti

Kena Mobile : comunicata via SMS la data per il 4G con rete TIM - GizBlog : di TIM il second brand è risultato fondamentale nell'economia dell'azienda e lo sarà ancor di più in futuro visti i competitor, tanto che potrebbe ottenere anche la linea fissa. Oltre alla data non ...

Cosenza avrà un tram per l’unical : al via i lavori : Si chiama “Metrotranvia Cosenza-Rende-Università della Calabria“. Sarà nelle intenzioni del Governatore calabrese Mario Oliverio “un grande vettore di mobilità collegato

Diplomati Magistrali - al via maxi ricorso MSA : comunicato stampa 26/8 : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa MSA a proposito di un maxi ricorso per Diplomati Magistrali e per i laureati in Scienze della Formazione Primaria. Ecco il testo integrale del comunicato. MSA: maxi ricorso a favore di tutti i Diplomati Magistrali e i laureati in Scienze della Formazione Primaria MSA, in collaborazione con i legali […] L'articolo Diplomati Magistrali, al via maxi ricorso MSA: comunicato stampa 26/8 proviene da ...

In Brasile l'opera della Chiesa - per dire che la droga non è l'unica via : ... della sopravvivenza dove manca lavoro, della violenza, dell'esclusione sociale, della corruzione e della politica usata a proprio vantaggio'.