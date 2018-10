Scuola | sostegno e TFA | Bussetti promette 10mila posti | ma non subito

Scuola - studenti disabili costretti a cambiare insegnante di sostegno : È iniziato da circa un mese l’anno scolastico, ma i problemi per gli studenti disabili persistono. Secondo i dati del ministero dell’Istruzione, sono 253mila gli alunni con disabilità e solo la metà (120mila) ritroverà sui banchi di Scuola gli stessi insegnanti di sostegno, mentre il 52% li cambierà. Per la metà degli studenti disabili non esiste la continuità nell’apprendimento; gli altri 133mila, invece, hanno la fortuna di avere lo stesso ...

LECCO - BIMBO AGGRESSIVO A Scuola : COMPAGNI ANCORA A CASA/ Protesta avanti fino a nuovo insegnante di sostegno : LECCO, BIMBO violento a SCUOLA: i COMPAGNI scioperano e disertano le lezioni per volere delle loro famiglie esasperate per la situazione delicata. Interviene il sindaco.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:23:00 GMT)

Scuola - docenti di sostegno : dal ministro Bussetti ‘belle parole ma servono spiegazioni’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha corretto il tiro sugli insegnanti di sostegno, affermando sul suo profilo Facebook come non siano affatto dei tappabuchi. aggiungendo che ‘non si possono assegnare le cattedre di sostegno a personale non specializzato solo per scorrere le graduatorie del personale che insegna altre discipline.’ Bussetti: ‘docenti di sostegno non sono tappabuchi’ ‘Questa pratica ...

La Scuola parte in salita pochi prof - caos sostegno : Prima campanella per gli studenti, primo sciopero per i docenti. Sono già pronti a mobilitarsi infatti gli insegnanti della scuola, sul piede di guerra per assunzioni che non procedono e per...

Scuola - emergenze supplenze e sostegno : parla il ministro Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è stato intervistato dal noto portale Quotidiano.net a proposito di diverse problematiche legate al mondo della Scuola, a cominciare da quella relative alle supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha affermato che il ministero sta lavorando affinchè l’avvio del nuovo anno scolastico avvenga in modo ordinato: ‘La mancanza di alcuni docenti è […] L'articolo ...

Scuola - supplenze sostegno : circolare Miur - come avviene l’assegnazione e a chi? La domanda MAD : Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare N. 37856 riguardante, oltre alle supplenze del personale docente e Ata, anche le modalità di conferimento delle supplenze su sostegno. L’amministrazione centrale ricorda come le operazioni di nomina su posto di sostegno debbano essere conferite in maniera prioritaria rispetto alle nomine su posti comuni, sia per le specifiche modalità riguardanti l’individuazione dei soggetti ...

Scuola - tagliate ore di sostegno a 2 bimbi disabili/ Bologna - ultime notizie : docenti e sindacati denunciano : Scuola, tagliate ore di sostegno a due bimbi disabili: la vicenda in un istituto della provincia di Bologna fa indignare docenti, dirigenti e sindacati.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:10:00 GMT)

Scuola - docenti precari sul sostegno lanciano petizione : salvare il diritto dei bambini alla continuità : Iniziativa intrapresa da alcuni docenti precari sul sostegno, che hanno voluto lanciare una petizione online – indirizzata al ministro dell’Istruzione Marco Bussetti – con lo scopo di salvare il diritto dei bambini alla continuità. Anche quest’anno, infatti, si ripresenta l’annoso problema della copertura dei posti di sostegno con personale specializzato, con il fabbisogno che è […] L'articolo Scuola, docenti precari sul ...

Scuola : il nuovo governo bandirà dei nuovi Tfa Sostegno per almeno 5000 posti : Sul Sostegno si gioca una partita molto importante per il futuro della Scuola pubblica italiana. Gli attuali organici sono insufficienti a coprire la domanda nazionale. A fronte di 254mila studenti con disabilità ci sono 139mila docenti di Sostegno.? All’interno di questo contingente 88mila sono di ruolo e 51 mila a tempo determinato, inclusi i circa […] L'articolo Scuola: il nuovo governo bandirà dei nuovi Tfa Sostegno per almeno ...

Docenti di sostegno - “concorso per tutti” : petizione a Di Maio/ Scuola - Aprea vs Governo : “blocca ricambio” : Appello dei Docenti specializzati per il nodo insegnanti di sostegno: "concorso per tutti", la petizione a Bonisoli e Di Maio. Apre (FI) attacca il Governo, "blocca il ricambio"(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 12:16:00 GMT)