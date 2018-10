Scuola | Di Maio agli studenti | ‘Incontriamoci’ ma la risposta è intransigente

Scuola - stipendi docenti ultime notizie : ‘Bene Di Maio - calendarizziamo proposta di legge’ : La questione relativa all’adeguamento degli stipendi degli insegnanti alla media dei colleghi europei continua a tenere banco anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio: ‘Prima di tutto dobbiamo avere soldi e risorse per ristrutturare le scuole, rilanciare i programmi didattici, ma soprattutto dare un compenso nella media europea a tutti i docenti italiani’. Di Maio: ‘Dare un ...

Di Maio agli studenti : vediamoci per migliorare la Scuola : Roma,, askanews, - vediamoci per inserire nella manovra emendamenti a favore della scuola e del diritto allo studio. E' l'appello lanciato dal ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di ...

Scuola - gli studenti rispondono a Di Maio dopo le manifestazioni : “Incontriamoci e risolviamo problemi” : Gli studenti della Rete della conoscenza hanno diffuso un video in cui rispondono all’invito di Luigi Di Maio di incontrarsi al ministero. “Incontriamoci e risolviamo i problemi a partire dall’alternanza Scuola lavoro – hanno affermato gli studenti – e poi affrontare il tema dei costi troppo elevati per gli studenti. Saremo in mobilitazione permanente da lunedì”. L'articolo Scuola, gli studenti rispondono a Di ...

Scuola - Giacomo e Giulia i leader della protesta : 'Di Maio inaccettabile su Scuola' : "Il Ministro Di Maio risponde ai 70mila studenti scesi in piazza oggi con un post su Facebook, ma non siamo per niente soddisfatti". A sostenerlo è Giacomo Cossu , Coordinatore nazionale di Rete della ...

Scuola - Di Maio : “Bene le manifestazioni ma parliamoci. Ma non è vero che tagliamo scuole e università” : “Venite qui, parliamoci, costruiamo insieme una nuova Scuola”. E’ l’appello agli studenti del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio che su Facebook premette che “le manifestazioni si devono fare sempre, so bene quale è il valore di una pressione sociale pacifica, ho fatto il rappresentante degli studenti per cinque anni. Ma non è vero che tagliamo a scuole e università. Vediamoci per un ...

Scuola : manichini di Salvini e Di Maio bruciati a Torino - denunciate due studentesse : Due studentesse "vicine" al centro sociale Askatasuna sono state denunciate dalla polizia per i disordini avvenuti stamattina in centro a Torino, in occasione del corteo studentesco organizzato per protestare contro l'attuale politica del governo. Alla manifestazione, promossa dal Kollettivo Studenti Autorganizzati con l'adesione del Laboratorio Studentesco, hanno partecipato circa 400 studenti che, partiti da piazza ...

Scuola - 70mila studenti in corteo in tutta Italia : “Ignorati dal governo”. A Torino bruciati i pupazzi di Salvini e Di Maio : Oltre 70mila studenti hanno sfilato in corteo dal Nord al Sud d’Italia per rivendicare il diritto allo studio, con lo slogan “Diamo una scossa al Paese”. Per i sindacati studenteschi, la manovra annunciata dal governo ignora i problemi della Scuola: la finanziaria “non prevede maggiori risorse per il diritto allo studio né per la qualità della formazione o della ricerca“, dice Giacomo Cossu, coordinatore ...

Scuola - manifestazione studenti Torino : bruciati manichini Salvini-Di Maio/ Video - anche migranti in sciopero : sciopero mondo Scuola, studenti in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:25:00 GMT)

SCIOPERO Scuola - STUDENTI BRUCIANO MANICHINI SALVINI-DI MAIO/ Video - caos a Torino : la protesta anti-Governo : SCIOPERO mondo SCUOLA, STUDENTI in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:07:00 GMT)

Contratto Scuola ultime notizie : Malpezzi attacca ‘Di Maio mente - i docenti pagheranno a caro prezzo’ : La senatrice Simona Flavia Malpezzi del Partito Democratico attacca il Governo ed, in modo particolare, il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Dopo le polemiche riguardanti i ‘tagli’ al comparto scuola contenuti nella nota di aggiornamento Def, il leader del Movimento Cinque Stelle ha voluto rassicurare il personale scolastico in merito alla temuta perdita dell’elemento perequativo relativo al Contratto scuola che scadrà alla ...

Contratto Scuola ultime notizie : Di Maio rassicura - il nodo delle risorse nella Legge di Bilancio 2019 : Il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio ha voluto rassicurare il mondo della scuola: “Non ci sarà un solo centesimo tagliato al mondo della scuola né a quello dell’università”, ha affermato il vice premier. C’è molta preoccupazione, infatti, tra il personale scolastico per quanto riguarda l’elemento perequativo previsto nel Contratto che scadrà il prossimo 31 dicembre. Flc-Cgil, Cisl e Uil rispondono a Luigi Di Maio sul ...

M5S - vertice con Di Maio : no retromarce su Def - focus su Scuola e sanità : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Scuola - Di Maio : ‘Voglio mettere a tacere qualche idea malsana contro i vaccini’ : Il vicepremier Luigi Di Maio, nel corso di un’intervista pubblicata dal quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, ha parlato anche di Scuola ed, in modo particolare, della scottante questione relativa ai vaccini. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha confermato come il nuovo anno scolastico 2018/2019 comincerà secondo la normativa disposta dal decreto Lorenzin. Di Maio: ‘L’anno scolastico 2018/2019 inizierà con ...

Vaccini - Di Maio fa chiarezza : "La Scuola inizierà con il decreto Lorenzin" : Chiarendo le speculazioni degli ultimi giorni Luigi Di Maio spiega come inizierà il nuovo anno scolastico. Poi spiega le...