Scooter elettrico rubato | ritrovato grazie al Gps

GoVolt : a Milano il nuovo servizio di Scooter sharing elettrico da ottobre : Per chi non vuole avere veicoli di proprietà negli ultimi anni le alternative soprattutto in alcune delle principali città italiane sono cresciute in maniera consistente. In particolare, parliamo delle numerose piattaforme di mobilità condivisa accessibili direttamente da smartphone che in pochi secondi permettono di noleggiare auto, moto e persino biciclette per muoversi in città beneficiando di prezzi accessibili. Alla già nutrita lista di ...