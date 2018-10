Scontro sul condono La Lega non molla ma lo dimezzeranno

[Il ritratto] Lo Scontro con Tria sulla manovra e i soldi in Svizzera. Savona il ministro antieuro è sotto attacco : Di economia e rapporti con l'Ue trattava il lungo documento intitolato "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa", nel quale sostiene che il progetto è in profonda crisi, critica la ...

Sulla Pedemontana è Scontro gialloverde : Nessun semaforo verde da parte del Governo per la Pedemontana Veneta, la superstrada a pedaggio da 2,258 miliardi di euro che dovrebbe collegare l'alta pianura veneta alle autostrade A4 e A27 attraverso le province di Vicenza e Treviso. A smorzare gli entusiasmi del governatore leghista Luca Zaia, che aveva espresso soddisfazione per il fatto che l'opera, completata al 50%, non fosse stata inserita nella nota di aggiornamento al Def tra quelle ...

Scisma degli ortodossi in Ucraina - ira del Patriarcato di Mosca. Sullo sfondo lo Scontro Usa-Russia : Il portavoce della Chiesa ortodossa russa, Legoyda, ha invece sintetizzato: 'è un passo catastrofico per l'intero mondo ortodosso', sottolineando come sia stata ormai oltrepassata la 'linea rossa'. ...

Risultati Nations League / Classifica aggiornata - diretta gol live score : lo Scontro al vertice (oggi) : Risultati Nations League: la diretta gol live score e la Classifica aggiornata dei gironi. Ecco le partite messe in programma per oggi 12 ottobre 2018.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:24:00 GMT)

[Lo Scontro] Boeri lancia l'allarme sulle pensioni. Salvini lo attacca con il solito mantra : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, lancia l'allarme sulla riforma della Legge Fornero. Per l'economista. Nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro della Camera ha spiegato che introdurre ...

Nel Partito democratico è di nuovo Scontro sulla 'credibilità' di Matteo Renzi : Argomenti che non hanno convinto il Pd che, sostanzialmente, vede un ministro dell'Economia 'ostaggio' di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Una condizione che desta preoccupazione come ha modo di ...

Nel Partito democratico è di nuovo Scontro sulla 'credibilità' di Matteo Renzi : Nicola Zingaretti, a due giorni dalla sua convention di Roma, alza il tiro nel dibattito pre congressuale del Partito democratico. Nello studio di SkyTg24 il governatore e candidato segretario si trova la gigantografia di Matteo Renzi proiettata sullo schermo dello studio. "Matteo non si vuole candidare, questa stagione ha un senso se si cimenta una nuova classe politica. Il problema è la credibilità, che è data dalla ...

I gruppi tlc replicano a Iliad Scontro duro sulle tariffe : Nella guerra delle tariffe mobili, innescata dal nuovo entrante Iliad, Tim ha deciso di fare un'offerta dedicata ai propri clienti. È la prima volta che un gestore non si sbizzarrisce a forgiare ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Scontro Bankitalia-Di Maio sulla manovra (10 ottobre 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: scontro Bankitalia-Di Maio sulla manovra. Serie A, saltano le prime due panchine, quelle di Genoa e Chievo (10 ottobre 2018)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 05:20:00 GMT)

'Mi fa rispondere?' Tra di Maio e una giornalista è Scontro sul deficit (VIDEO) : Luigi Di Maio conferma che il rapporto del Governo Conte e dei suoi esponenti con i giornalisti non è certo ottimale. A Berlino il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è stato protagonista di uno scontro dialettico con una giornalista di Repubblica in merito alla questione deficit. Un confronto in cui, pur non venendo mai a mancare [VIDEO]il self control di entrambi, si è un certo senso evidenziato quanto le domande della cronista ...

Domenica Live - Karina Cascella e Rosa Perrotta : violento Scontro sulla chirurgia estetica : Nella puntata di Domenica 7 ottobre di Domenica Live al centro del dibattito, ancora una volta, la chirurgia estetica. E il clima si è infiammato. In particolare a prendersi la scena sono Rosa ...

Sulla manovra Scontro con 'Ue. Di Maio : 'Avanti con il deficit a quota 2 - 4%' : Sempre più acceso il confronto tra Roma e Bruxelles, dopo i segnali di sfiducia lanciati dalla Commissione sui numeri del Def. 'Quest' europa - ripetono i due vicepremier - tra sei mesi sarà finita' -

Scontro sulla statale 172 alle porte di Fasano - due feriti di cui uno grave : Fasano - Ennesimo incidente stradale sulla famigerata strada statale 172 dir nel tratto tra Fasano e Locortondo. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri , 6 ottobre, . Il bilancio è di due feriti, di ...