Scontro su pensioni e condono | il decreto fiscale rischia il rinvio 

[Lo Scontro ] Boeri lancia l'allarme sulle pensioni. Salvini lo attacca con il solito mantra : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri , lancia l'allarme sulla riforma della Legge Fornero. Per l'economista. Nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro della Camera ha spiegato che introdurre ...

Scontro pensioni - nel Def il governo elogia la Fornero : Nel focus elaborato dalla Ragioneria generale, che annualmente traccia una previsione di lungo periodo sulla spesa legata all'invecchiamento, vengono ricordati gli effetti di stabilizzazione determinati dalle riforme varate dal 2004 (Maroni) in avanti. Circa 1/3 di quei risparmi sono dovuti alla sola riforma Fornero ...

Pensioni - Di Maio alla Fornero : 'Non prendo lezioni da lei' - ma è Scontro con l'Europa : La Nota di aggiornamento al Def con il rapporto deficit-Pil al 2,4 per cento ha suscitato l'immediata reazione dell'Europa, com'era ampiamente prevedibile. Il presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker ha ufficialmente aperto la crisi tra l'Europa e l'Italia, affermando che il nostro Paese non può godere di trattamenti speciali che, se concessi a tutti, porterebbero alla fine dell'euro. Addio reddito di cittadinanza e addio ...