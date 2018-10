Sci | allenamento azzurre in Valtellina

Super roveSciata nell'allenamento della Juve - il suo autore vi sorprenderà : CR7? No, Barzagli. Una rovesciata perfetta durante gli allenamenti che lascia tutti di stucco. Un gesto tecnico eccezionale che nemmeno Douglas Costa si aspettava, e la sua espressione è eloquente, ...

Juventus - splendida roveSciata di Barzagli in allenamento. VIDEO : Un gesto atletico pazzesco, quello realizzato oggi in allenamento da Andrea Barzagli. Durante la seduta odierna alla Continassa, sul cross di Cristiano Ronaldo il difensore si è alzato per una ...

Sci alpino - Italia femminile in allenamento al Passo dello Stelvio. Tutte le azzurre convocate : L’Italia femminile si sta preparando in vista della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, ormai sempre più vicina visto che l’esordio è previsto a fine ottobre. Le nostre Nazionali di velocità e di discipline tecniche si ritroveranno al Passo dello Stelvio per un allenamento congiunto, il primo insieme dopo la trasferta argentina di questa estate. Le azzurre saranno così impegnate martedì 16 e mercoledì 17 ottobre, dunque vedremo ...

Sci alpino - Innerhofer promette : “voglio dimostrare in gara ciò che nel 2018 mi riuSciva solo in allenamento” : Buoni i propositi di Innerhofer per il 2019: “concretizzare in gara ciò che nel 2018 mi è riuscito solamente in prova” Christof Innerhofer si riposa per qualche giorno dopo le intense tre settimane di allenamento sulle nevi invernali di Ushuaia, un viaggio in Sudamerica che originariamente prevedeva anche una puntata a La Parva, diventata successivamente impraticabile a causa della scarsa presenza di neve sulle montagne cilene. ...

Sci di fondo - dieci giorni di allenamento per gli azzurri di Coppa del Mondo a Seefeld : Il gruppo di Coppa del Mondo al lavoro a Seefeld per dieci giorni di allenamento, nella località che ospiterà la prossima edizione dei Mondiali Archiviata la due giorni di skiroll fra Sovere e Bobbio, la nazionale di Coppa del Mondo è pronta a tuffarsi nella trasferta di Seefeld, dove si svolgerà il prossimo raduno da martedì 25 a venerdì 5 ottobre, nella località dove si svolgerà la prossima edizione dei Mondiali dal 19 febbraio al 3 ...

Firenze. Corri con noi : allenamento di gruppo al parco delle CaScine : Torna ‘Corri con noi’, l’allenamento di gruppo che ogni martedì sera mette in moto tanti sportivi e appassionati al parco

Ponte Morandi un mese dopo - Genoa e Samp interrompono l’allenamento : il ricordo di CriScito e Quagliarella : È già trascorso un mese dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi, ma per ovvi motivi la città di Genova non può che trascinarsi il ricordo di quello che è stato nell’attesa di risposte e di cosa porteranno con sé futuro e ricostruzione. Oggi alle 11:36, l’orario in cui il 14 agosto scorso è avvenuto il crollo, sia Sampdoria che Genoa hanno interrotto il loro allenamento per effettuare un minuto di silenzio e ricordare chi ...

Sci alpino - le azzurre di Coppa del Mondo partite con destinazione Argentina : prevista una lunga sessione di allenamento : ... martedì 11 settembre partono le slalomiste Sono partite dall'aeroporto di Fiumicino le sette azzurre della squadra femminile di Coppa del Mondo con destinazione Ushuaia, in Argentina, dove si ...

Sakho passa dal West Ham al Rennes e laScia la sua Lamborghini davanti al campo di allenamento : Il West Ham vive un momento di profonda crisi. Quattro sconfitte nelle prime quattro giornate, una partenza durissima in continuità con i pessimi risultati maturati già nella passata stagione, chiusa ...

Sci alpino - Sofia Goggia arrivata in Cile per due settimane di allenamento : Goggia in pista a Valle Nevado, giovedì 6 settembre partono per Ushuaia le velociste di Coppa del Mondo Sofia Goggia è atterrata a Valle Nevado, in Cile, dove ha già preso confidenza con le piste che ospiteranno i suoi allenamenti fino al 16 settembre, giorno in cui raggiungerà le compagne di squadra a Ushuaia. Verso la località argentina stanno per partire le altre ragazze del gruppo di Coppa del mondo, che saliranno sull’aereo per ...

Diletta Leotta ‘meglio’ di una nuotatrice - il duro allenamento in piScina [VIDEO] : Diletta Leotta è una forza della natura, l’allenamento in piscina della giornalista Diletta Leotta oltre al lavoro ed alle vacanze riesce a trovare il tempo per allenarsi. In una piscina la bella giornalista-nuotatrice si allena con vasche di stile libero e dorso. Un fisico come il suo va mantenuto e Diletta Leotta ci lavora duramente sù. >>> GUARDA QUI IL VIDEO DI Diletta Leotta <<<L'articolo Diletta Leotta ...

Agente di polizia si accaScia dopo l'allenamento : muore Fabio - papà di due bimbi : Una morte fulminante, quella di Fabio Pegoraro, Agente di polizia di soli 43 anni che ieri si è accasciato nello spogliatoio del Centro polifunzionale della Questura di Bari, città dove...

Milan - Calhanoglu accoglie i nuovi : tutti in piScina dopo l'allenamento : MilanO - Metti un pomeriggio in piscina a casa Calhanoglu. dopo l'allenamento mattutino di oggi, il giocatore turco ha ospitato nella terrazza della sua abitazione 5 compagni: Mauri, Cutrone, Calabria ...