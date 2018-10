SCENARIO Ue | Tria e manovra | le incognite della nuova sfida tra Lega e M5s

SCENARIO/ Il 'grande imbroglio' dietro gli zero-virgola di Tria e le elezioni tedesche : Tra un downgrade dell'Italia e un invito dell'Ocse a non toccare la Fornero, l'incognita delle elezioni tedesche e il Brexit, la Ue è preoccupata.

SCENARIO/ Il "grande imbroglio" dietro gli zero-virgola di Tria e le elezioni tedesche : Tra un downgrade dell'Italia e un invito dell'Ocse a non toccare la Fornero, l'incognita delle elezioni tedesche e il Brexit, la prospettiva non è buona. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 06:01:00 GMT)

SCENARIO/ Pd - Tria ed Europa - i tre scenari che non devono incrociarsi : Questo passaggio cruciale apre tre scenari che si intrecciano tra loro e delineano la gravità dei prossimi mesi che il Paese e l'Europa dovranno vivere. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 06:01:00 GMT)

SCENARIO/ Tria - manovra 'alla Padoan' contro M5s e Lega : Salvini e Di Maio danno battaglia su temi a costo zero, perché le chiavi della manovra sono saldamente nelle mani di Tria. E questo avrà conseguenze.

SCENARIO/ Le "dritte" di Trump a Tria per violare le regole Ue : Basterà tenere il deficit 2019 entro il 2% del Pil, invece che all'1,3% richiesto dall'Ue, e mostrare più investimenti. Tria dia retta a Trump, non a Bruxelles. CARLO PELANDA(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 06:01:00 GMT)