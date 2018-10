SBK | Rea vince la prima gara in Argentina Quarto Titolo Kawasaki

WSBK - Rea domina Gara 1 in Argentina - Magazine sulla moda e i motori - Motor & Fashion : LA CRONACA La pole position era appannaggio di Marco Melandri che con uno stratosferico 1.39.0 rifilava quattro decimi di secondo a Rea, con Laverty a chiudere la prima fila. Syykes, Fores e Lowes ...

SBK Argentina - Gara1 a Rea e mondiale alla Kawasaki : SAN JUAN - Al Circuito San Juan Villicum, Jonathan Rea , Kawasaki Racing Team WorldSBK, ha fatto ancora una volta la storia conquistanto la prima gara del campionato mondiale MOTUL FIM Superbike sul ...

SAN JUAN - Jonathan Rea , Kawasaki Racing Team WorldSBK, ha fatto ancora una volta la storia al Circuito San Juan Villicum, vincendo la prima gara del campionato mondiale MOTUL FIM Superbike sul suolo ...

SBK Argentina - Rea si conferma il più veloce : SAN JUAN - Al Circuito San Juan Villicum, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK, si conferma il più veloce anche nella quarta sessione di prove libere, chiudendo in testa alla classifica dei ...

SBK Argentina - seconde libere a Johnny Rea : SAN JUAN - Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK, conquista la prima posizione al Circuito San Juan Villicum dopo una seconda sessione di prove libere imprevedibile, nella quale nove piloti ...

SBK Magny Cours - Rea : «È stato un fine settimana incredibile» : Magny Cours - Jonathan Rea protagonista assoluto nel weekend francese. Il britannico ha centrato la doppietta a Magny Cours conquistando in Gara 1 il titolo di campione del mondo per la quarta volta, e in Gara 2 l'ottava vittoria consecutiva. ' È stato un fine settimana incredibile, non ringrazierò mai abbastanza la mia squadra per avermi dato una moto così forte . Sia ...

SBK Magny Cours - doppietta per Rea : Magny Cours - Jonathan Rea è irrefrenabile: in Francia, oltre al titolo mondiale, centra la doppietta fra Gara 1 e Gara 2. Per il pilota Kawasaki è anche l'ottava vittoria in fila, una serie record ...

SBK - Acerbis French Round - Gara2 : Rea pigliatutto : Il fresco quattro volte Campione del Mondo consecutivo. A Magny Cours il pilota KRT non ha dato scampo, conquistando il 14° trionfo in 22 gare, rimontando dalla terza fila come se si stesse giocando ...