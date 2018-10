Sbaglia ed entra in auto nel sottopasso pedonale della stazione

Juventus e Napoli - entrambe vincenti prima dello scontro diretto. Roma - con il Frosinone vietato Sbagliare : giallorossi a 1.20 su Sisal Matchpoint : A pochi giorni dallo scontro diretto che già profuma di scudetto, per Juventus e Napoli c’è la tappa emiliana: i bianconeri ospitano il Bologna, gli azzurri il Parma. entrambe vorranno presentarsi al big match di sabato con una vittoria e, per gli analisti di Sisal Matchpoint, non avranno problemi: la vittoria della Juve è a 1.16, contro il 17.00 che pagherebbe l’impresa dei rossoblù; favoritissimi anche gli azzurri, a 1.22, per il ...

Rally Turchia 2018 : Ott Tanak non Sbaglia e centra il successo finale - tutto riaperto in classifica generale : Ott Tanak (Toyota Yaris) si aggiudica il Rally di Turchia 2018, undicesimo appuntamento del Mondiale, e vince il terzo Rally consecutivo. L’estone a questo punto si rilancia anche a livello di classifica generale, salendo in seconda posizione e portandosi a sole 13 lunghezze da Thierry Neuville (Hyundai i20) che si è fermato in 14esima, salvando almeno in parte il suo weekend con la vittoria nel Power Stage finale. Alle spalle di Tanak, a ...

MotoGP - Jorge Lorenzo attacca Marquez e Valentino Rossi : “Si comportano come due bambini! Hanno Sbagliato entrambi” : Jorge Lorenzo bacchetta severamente Marc Marquez e Valentino Rossi. Durante la conferenza stampa di ieri, preludio del GP di San Marino che si corre nel weekend a Misano, il Campione del Mondo aveva cercato la stretta di mano del grande rivale per fare pace dopo i noti attriti ma il Dottore aveva negato il gesto davanti alle telecamere. Il centauro di Tavullia è ancora piccato per i fatti del Mondiale 2015 e per l’incidente di inizio ...

Convinto che sia casa propria - poliziotto entra in quella Sbagliata : ci trova dentro un uomo e lo uccide : Il dramma in un complesso di appartamenti a Dallas, nello Stato americano del Texas. La vittima è il 26enne Botham Shem Jean. Non è chiaro come sia potuto succedere, la polizia ha preferito non rilasciare alcun dettaglio sulla vicenda.Continua a leggere

Gp San Marino - Lorenzo : 'Rossi-Marquez? Per me Sbagliano entrambi' : Dopo la mancata stretta di mano a Misano e la tensione tra Valentino Rossi e Marc Marquez in conferenza stampa, Jorge Lorenzo dice la sua sulla polemica che ha infiammato le prime ore del GP di San ...