Savona | Ruolo nel fondo Euklid? Ho lasciato a maggio

ilgiornale

(Di domenica 14 ottobre 2018) Il ministro Paoloadesso rompe il silenzio e risponde alle accuse di Fubini sul Corriere che ha avanzato dubbi sulle dimissioni da parte del titolare del ministero degli Affari Europei dalla carica di "director" deldi investimenti. Il ministro non usa giri di parole e ribatte colpo su colpo: "Rassicuro Federico Fubini che non c"è alcun giallodietro le mie dimissioni da direttore diLTD e presidente deldi investimento omonimo lussemburghese (le due cariche sono connesse), come già gli è stato inutilmente comunicato dalla società prima dell"uscita del suo commento. Il suo è il nulla mascherato da un falso, al quale ho ormai fatto l"abitudine", afferma con un intervento su scenarieconomici.com.Poi ribadisce di essersi dimesso prima dell'incarico di governo: "Contrariamente a quanto scritto, non ho partecipato a unspeculativo, ma di investimento ...