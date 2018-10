Sara Affi Fella è single | Vittorio Parigini smentisce la relazione

Uomini e donne - Sara Affi Fella avvistata. Altro disastro : 'Tutti schifati - cosa le è uscito di bocca' : Avvistamento per Sara Affi Fella e nuove polemiche in vista. L'ex tronista di Uomini e donne , travolta dallo scandalo dei fidanzati tenuti nascosti alla redazione di Maria De Filippi , per un paio di ...

Sara Affi Fella - foto con i fan dopo lo scandalo e le prime dichiarazioni : L'ex tronista di Uomini e Donne è stata avvistata in un centro commerciale mentre faceva shopping. Lo scambio di battute con...

Sara Affi Fella - le prime dichiarazioni della mamma dopo lo scandalo : 'Deve riprendersi' : Si torna a parlare di Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne finita al centro dello scandalo della trasmissione per aver mentito sulla sua relazione con Nicola Panico. La ragazza, dopo la polemica, ha scelto di sparire dal mondo social e di disattivare il suo account ufficiale Instagram, ma questo pomeriggio è stata nuovamente avvistata da un gruppo di fan, le quali l'hanno fermata per una foto e le hanno chiesto un po' come andasse ...

Sara Affi Fella - foto con i fan al centro commerciale : Comincia a ridimensionarsi il caso Sara Affi Fella, la tronista che aveva partecipato a Uomini e Donne nascondendo alla redazione il suo fidanzamento con Nicola Panico: alcune fan si sono avvicinate alla ragazza per chiederle di scattare delle foto con lei al centro commerciale Campania in provincia di Caserta, come documenta il sito Trash Italiano.L'ex di Nicola Panico e Vittorio Parigini è apparsa ai detti dei fan visibilmente ...

Vittorio Parigini rivela : "Le foto con Sara Affi Fella? Scattate prima dello scandalo" : E le foto a Torino da Nuovo? Le immagini, che ritraggono Sara e Vittorio in atteggiamento confidenziale, sarebbero state Scattate prima della polemica: Sono foto vecchie, Scattate a inizio settembre, prima che scoppiasse il casino. Sveglia! Alcuni credono alla versione di Parigini, mentre altri ritengono che sia un'ulteriore montatura per dare maggiore visibilità a Sara Affi Fella; a difendere la ragazza l'amica Marianna, che su Instagram ha ...

Sara Affi Fella - foto con i fan dopo le polemiche e primi commenti : Uomini e Donne, foto di Sara Affi Fella con alcune fan Sara Affi Fella ha deciso di non andare a Uomini e Donne per mettere un punto sulle ultime vicende che l’hanno travolta. Ha preferito il massimo silenzio. Decidendo di disattivare momentaneamente anche il suo profilo Instagram. L’ex tronista non è riuscita a gestire le […] L'articolo Sara Affi Fella, foto con i fan dopo le polemiche e primi commenti proviene da Gossip e Tv.

Sara Affi Fella - nuova frecciatina da Vittorio Parigini : un messaggio che sorprende : nuova frecciatina di Vittorio Parigini a Sara Affi Fella nella notte Si parla ancora molto di Sara Affi Fella e Vittorio Parigini. I riflettori sui due non si sono ancora spenti, anzi possibilmente adesso vengono seguiti più di prima. Il profilo Instagram di Vittorio viene consultato dai fan di Uomini e Donne almeno una volta […] L'articolo Sara Affi Fella, nuova frecciatina da Vittorio Parigini: un messaggio che sorprende proviene da ...

Sara Affi Fella torna su Instagram nella storia di un'amica - ma U&D non perdona : Dopo la bufera scoppiata a Uomini e Donne, [VIDEO] Sara Affi Fella è riapparsa per la prima volta sui social, anche se non certo come ci si sarebbe aspettato: la ragazza è stata infatti costretta a chiudere il suo account Instagram a causa della fuga dei follower e delle numerose accuse e critiche che riceveva continuamente. Dopo diverse settimane, però, la molisana è riapparsa all'interno di una storia pubblicata dal profilo di una sua amica. ...

Sara Affi Fella torna su Instagram nella storia di un'amica - ma U&D non perdona : Dopo la bufera scoppiata a Uomini e Donne, Sara Affi Fella è riapparsa per la prima volta sui social, anche se non certo come ci si sarebbe aspettato: la ragazza è stata infatti costretta a chiudere il suo account Instagram a causa della fuga dei follower e delle numerose accuse e critiche che riceveva continuamente. Dopo diverse settimane, però, la molisana è riapparsa all'interno di una storia pubblicata dal profilo di una sua amica. La ...

Sara Affi Fella è stata perdonata dalla redazione di Uomini e Donne? Ultime news : Sara Affi Fella news: Raffaella Mennoia torna a parlare dello scandalo scoppiato a Uomini e Donne La redazione di Uomini e Donne ha perdonato Sara Affi Fella dopo lo scandalo scoppiato fuori la trasmissione? Alcune affermazioni di Raffaella Mennoia, autrice del programma, hanno lasciato intendere questo. A tal proposito il braccio destro di Maria De […] L'articolo Sara Affi Fella è stata perdonata dalla redazione di Uomini e Donne? Ultime ...

Selvaggia Roma rivela : "Sara Affi Fella in aria di matrimonio con Nicola Panico fino a tre giorni prima del trono" : Selvaggia Roma torna a parlare di Sara Affi Fella, e lo fa in tono polemico durante una diretta Instagram. Sempre su Instagram, quando l'Affi Fella aveva accettato di prendere parte come tronista di Uomini e Donne, la Roma aveva manifestato grandi dubbi sulla sincerità della ragazza conosciuta durante Temptation Island. L'amicizia si interruppe così, tra accuse rimbalzate di invidia e silenzi profondissimi, rotti dall'ex di Francesco ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e l'ultima pugnalata dal suo ex Nicola Panico : 'Meglio una baracca dove...' : Altra badilata sulla testa di Sara Affi Fella . L'ex tronista di Uomini e donne caduta in disgrazia per aver nascosto il suo fidanzamento a Maria De Filippi pur di continuare ad apparire nello show di ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni e Lorenzo contro Giulia : "È la nuova Sara Affi Fella" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi smascherano Giulia Cavaglia in studio: "È la nuova Sara Affi Fella"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Nicola Panico - messaggio per Sara Affi Fella? Su Instagram una storia che spiazza : Sara e Nicola oggi, messaggio di lui per lei? Non sappiamo come siano i rapporti attuali tra Nicola Panico e Sara Affi Fella dopo quanto andato in onda a Uomini e Donne. Il ragazzo ci è parso molto provato e anche i presenti in studio alla fine gli hanno dato ragione, nel senso che hanno […] L'articolo Nicola Panico, messaggio per Sara Affi Fella? Su Instagram una storia che spiazza proviene da Gossip e Tv.