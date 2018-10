Santo il papa della pace con il mondo moderno

Paolo VI Santo : Concesio festeggia il "suo" papa : Alla canonizzazione presenti 300 concittadini di Giovanni Battista Montini, il sindaco: "Fu il primo a uscire dal Vaticano in aereo e ad aprirsi al mondo". Una pagina Facebook per celebrarlo

Paolo VI - da Papa dimenticato a Santo. Fu il primo a viaggiare in tutto il mondo : Quarant’anni dopo la sua morte, avvenuta nella solitudine di Castel Gandolfo nell’agosto 1978, Giovanni Battista Montini diventato Papa Paolo VI viene proclamato santo dal suo quarto successore, Francesco. La cerimonia avviene oggi in San Pietro, nel corso di un Sinodo dei vescovi, istituzione che proprio il Pontefice timoniere del Concilio Vatica...

PAOLO VI/ Papa Montini diventa Santo : Il suo pontificato negli anni di piombo : Oggi verrà celebrata la canonizzazione di PAOLO VI. Papa Montini è Santo. Nel suo pontificato ha dovuto affrontare il periodo difficile degli anni di piombo(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 03:43:00 GMT)

Paolo VI diventa Santo : il Papa che difese la vita alle radici della Chiesa : Domani Papa Francesco proclama santo Paolo VI. La data della canonizzazione è fissata da mesi, eppure non può essere un caso che la cerimonia cada nei giorni in cui Bergoglio ha richiamato con forza due emergenze contro le quali aveva strenuamente combattuto anche Montini: la difesa della vita umana e la lotta contro Satana. Paolo VI fu il timoniere del dopo Concilio, l'apripista della riforma liturgica quando il latino lasciò il posto alle ...

Oscar Romero - il sacerdote assassinato nel 1980 a San Salvador - sarà proclamato Santo domenica da Papa Francesco : Oscar Romero, il sacerdote assassinato nel 1980 a San Salvador per aver predicato contro il colpo di stato avvenuto l’anno prima, sarà proclamato santo domenica da Papa Francesco. Insieme a lui sarà proclamato santo anche Papa Paolo VI, che regnò in uno dei periodi The post Oscar Romero, il sacerdote assassinato nel 1980 a San Salvador, sarà proclamato santo domenica da Papa Francesco appeared first on Il Post.

Amanda e Paolo VI Conto alla rovescia per il Papa Santo : ... ricorda Alberto Tagliaferro, marito di Vanna Pironato e papà di Riccardo e Amanda, la bambina venuta al mondo viva nonostante il parere dei medici. I dottori da tempo erano stati chiari con i ...

San Giovanni XXIII/ Santo del giorno - l'11 ottobre si celebra il Papa in carica tra il 1958 e il 1963 : l'11 ottobre si celebra San Giovanni XXIII, Santo del giorno: l'uomo fu il 261° Papa della Chiesa Cattolica tra il 1958 e il 1963. Un uomo davvero di grandissimo cuore e intelligenza.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 04:46:00 GMT)

“Papa Francesco è caduto”. L’annuncio del Vaticano : “Come sta il Santo Padre” : Il Papa è caduto. Per fortuna tuttavia, solo un grande spavento, a quanto pare, e niente di più. Il pontefice, infatti, questa mattina è caduto prima di rientrare nella sua residenza di Santa Marta: stava tornando dalla riunione del sinodo insieme agli altri vescovi. A tranquillizzare tutti ci ha pensato il portavoce della sala stampa Vaticana, Greg Burke. “Stava rientrando in casa ed è inciampato – ha detto Burke ai cronisti presenti che si ...

Lory Del Santo - zero contatti con il papà di Loren : “Non so se sa della sua morte” : Lory Del Santo si racconta, nessun contatto con il padre del figlio Loren: “Non so nemmeno se sa della sua morte” Lory Del Santo, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. Le sue parole e il racconto di quello che ha passato dopo […] L'articolo Lory Del Santo, zero contatti con il papà di Loren: “Non so se sa della sua morte” proviene ...

'Paolo VI. Un uomo - un Papa - un Santo' - webdoc del Vaticano : Roma, 2 ott., askanews, - Il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede ha presentato oggi in Filmoteca Vaticana il webdoc a puntate intitolato 'Paolo VI. Un uomo, un Papa, un Santo'. Una serie ...

SANTI ANGELI CUSTODI/ Santo del giorno - 2 ottobre : Papa Francesco - "compagni di strada - nostro ponte con Dio" : Il 2 ottobre si celebrano i SANTI ANGELI CUSTODI, Santo del giorno: questi sono patroni di un piccolo paesino della Sicilia che si chiama Fondachelli-Fantina ed è un luogo caratteristico.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:00:00 GMT)