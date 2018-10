casertafocus

: SANT’ARPINO – Trovato con la droga, nei guai Ianniciello - casertafocus : SANT’ARPINO – Trovato con la droga, nei guai Ianniciello - andreadeluca86 : RT @vnewsit: Sant'Arpino. Trovato in possesso di hashish: arrestato 46enne - vnewsit : Sant'Arpino. Trovato in possesso di hashish: arrestato 46enne -

(Di domenica 14 ottobre 2018) 10:41:57 In, i carabinieri del locale Comando Stazione, durante servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato ...