Sanremo | rivolta dei detenuti nel carcere 2 feriti

CARCERE Sanremo - RIVOLTA DETENUTI NELLA NOTTE/ Ultime notizie - “un campo di battaglia in fiamme” : CARCERE SANREMO, RIVOLTA (o lite?) dei DETENUTI a Valle Armea. Ultime notizie, 4 ore di devastazione e lancio di oggetti. Polizia seda la RIVOLTA: le richieste dei sindacati(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:45:00 GMT)

Sanremo - rivolta nel carcere per il sovraffollamento : “Era un campo di battaglia in fiamme” : rivolta nel carcere di Sanremo nella notte: i detenuti hanno lanciato tv, mobili e altri oggetti. La rivolta è stata sedata dopo quattro ore e due agenti sono rimasti intossicati. "La sezione appare un vero e proprio campo di battaglia, con le fiamme causate da televisioni lanciate nel corridoio e lenzuola imbevute di olio".Continua a leggere

Rivolta nel carcere di Sanremo : detenuti lanciano mobili e televisori : La Rivolta - ha spiegato in una nota il segretario regionale del sindacato Uilpa-Polizia penitenziaria, Fabio Pagani - è...

Sanremo - rivolta detenuti nel carcere Valle Armea/ Ultime notizie 4 ore di devastazione : Polizia seda violenza : carcere Sanremo, rivolta (o lite?) dei detenuti a Valle Armea. Ultime notizie, 4 ore di devastazione e lancio di oggetti. Polizia seda la rivolta: le richieste dei sindacati(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 11:46:00 GMT)

Sanremo - rivolta dei detenuti contro il sovraffollamento : quattro ore «di violenze e devastazioni» : Due agenti sono rimasti feriti. Il penitenziario può ospitare al massimo 190 persone, ne sono presenti, invece, 270

Sanremo - fiamme e lancio di mobili in carcere : nella notte la rivolta dei detenuti : Lenzuola imbevute d'olio, televisori lanciati nel corridoio e mobili incendiati. Nel cuore della notte una rivolta ha trasformato il carcere di Sanremo Valle Armea in un vero e proprio campo di ...

Rivolta nel carcere di Sanremo : feriti due poliziotti - lanciati mobili e televisori : Ne dà notizia il segretario regionale del Sappe MicheleLorenzo. La protesta è iniziata intorno alle 21, in modopacifico, per poi riprendere in piena notte. Durante la Rivolta, durata oltre quattro ore, due agenti dipolizia penitenziaria sono rimasti feriti e sono statiaccompagnati in pronto soccorso.

Rivolta nel carcere di Sanremo : La notte scorsa nel carcere di Sanremo è scoppiata una Rivolta . Una quindicina di detenuti della prima sezione, intorno alle 2, hanno cominciato a lanciare suppellettili, tv, mobili e bombolette a ...

Rivolta in carcere Sanremo : ANSA, - GENOVA, 14 OTT - Rivolta la scorsa notte nel carcere di Sanremo. I detenuti della prima sezione, una quindicina, intorno alle 2 hanno iniziato a lanciare tv, mobili e suppellettili e le ...

Nella notte c’è stata una rivolta nel carcere di Sanremo - in Liguria : I detenuti hanno protestato contro il sovraffollamento della struttura: due agenti sono rimasti feriti, i rivoltosi sono stati isolati The post Nella notte c’è stata una rivolta nel carcere di Sanremo, in Liguria appeared first on Il Post.

Sanremo - rivolta nel carcere nella notte : detenuti lanciano tv e mobili dalle celle. “Due agenti penitenziari feriti” : Quattro ore di rivolta con i prigionieri che gettavano oggetti dalle celle. È quello che è successo la scorsa notte nel carcere di Sanremo. I detenuti della prima sezione, una quindicina, intorno alle 2 hanno iniziato a lanciare tv, mobili e suppellettili e le bombolette a gas accese nel cortile interno. Ne dà notizia il segretario regionale del Sappe, Michele Lorenzo. La protesta è iniziata intorno alle 21, in modo pacifico, per poi riprendere ...

Rivolta nel carcere di Sanremo - i detenuti lanciano mobili. Sedata dopo quattro ore : Rivolta la scorsa notte nel carcere di Sanremo. I detenuti della prima sezione, una quindicina, intorno alle 2 hanno iniziato a lanciare tv, mobili e suppellettili e le bombolette a gas accese nel cortile interno. Ne dà notizia il Sappe, sindacato di polizia penitenziaria. La protesta è iniziata intorno alle 21, in modo pacifico, per poi riprendere in piena notte. Gli agenti hanno riportato alla calma i detenuti dopo ore di ...

Sanremo - rivolta di detenuti nel carcere. Due agenti feriti - quattro ore di caos : Il sindacato Uilpa-Polizia penitenziaria denuncia: "Istituto sovraffollato. E' una polveriera pronta a deflagrare"

Sanremo - rivolta al carcere : due feriti : 10.41 Una rivolta dei detenuti si è scatenata nella notte nel carcere di Sanremo Calle Armea e due agenti sono rimasti intossicati. Ne ha dato notizia il sindacato Uilpa-Polizia penitenziaria. La rivolta - ha spiegato il segretario Pagani - è stata sedata dopo 4 ore "di violenze e devastazioni". Il carcere di Sanremo può ospitare al massimo 190detenuti. Ne sono presenti,invece, 270. Ad accendere la rivolta sono stati 46 detenuti che hanno ...