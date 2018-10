Sampdoria | il momento ' no' del gigante Colley

Sampdoria - Quagliarella ospite al Memorial Scirea : “Ottimo momento per me e la Sampdoria” : Fabio Quagliarella, ospite del Memorial “Gaetano Scirea” a Cinisello Balsamo insieme allo juventino Andrea Barzagli, ha ritirato il Premio Carriera Esemplare 2018 che i giornalisti sportivi italiani gli hanno attribuito: “Ricevere questo riconoscimento è un motivo d’orgoglio, sono contento di essere qui. È un bel momento per me e per la Sampdoria: speriamo di fare un campionato all’altezza del nostro pubblico ...