Salvini | “Tutti contro di noi | giornali | tg | radio | gente che non ha fatto una mazza per

ilfattoquotidiano

: Certi soggetti hanno capito che dopo decenni anche i Trentini vogliono cambiare e reagiscono con violenza, ma non f… - matteosalvinimi : Certi soggetti hanno capito che dopo decenni anche i Trentini vogliono cambiare e reagiscono con violenza, ma non f… - marcodimaio : Stiamo ancora tutti aspettando le scuse del ministro #Salvini (disse, tra le altre, “Ilaria #Cucchi mi fa schifo”),… - AlessiaMorani : #Salvini è un ministro bugiardo e incapace e sui migranti sta fallendo su tutti i fronti. Dei 600 mila rimpatri pro… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) “Abbiamo ogni giorno tutti. Io non faccio il piangina, ma non c’è un Tg, non c’è una, non c’è un giornale, che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo“. E’ il duro attacco pronunciato dal ministro dell’Interno, Matteo, in un inpubblico a Borgo Valsugana, una delle tappe del suo tour in Trentino Alto Adige, in vista delle prossime elezioni provinciali del 21 ottobre. Dal pubblico un elettore leghista nomina Silvio Berlusconi (“c’è il tuo amico Silvio”) e salomonicamente il leader leghista, tra le risate generali, risponde e sospira: “Eh, viva il centrodestra, viva l’alleanza del centrodestra, lunga vita”. Poi rincara: “Stavo pensando anche e soprattutto a chi prende denaro pubblico che dovrebbe informare. Ogni riferimento acome Fabio Fazio è ...