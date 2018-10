SALVINI | TRIA RISPETTI IL CONTRATTO ANCHE SU ALITALIA Retroscena | con

Matteo SALVINI e Giancarlo Giorgetti blindano Giovanni Tria - come asfaltano Luigi Di Maio con una frase : È il Corriere della Sera a fornire un succulento retroscena dall'esecutivo, con tanto di sentenza carpita a Matteo Salvini e al suo fedelissimo Giancarlo Giorgetti : 'Per il ministero dell'Economia ...

Alitalia - SALVINI : “Tria rispetti il contratto di governo - come facciamo tutti. La linea è tracciata. Legittima difesa? M5s leali” : “Lo deve rispettare lui come lo rispettiamo noi tutti”. Il vicepremier Matteo Salvini si schiera al fianco di Luigi Di Maio nella questione Alitalia e dice che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, “deve fare quello che dice il contratto di governo“. In un colloquio con Il Messaggero, il leader della Lega risponde al titolare di via XX Settembre che venerdì aveva detto: “Io penso che delle cose che fa il ...

Scontro nel Governo su Alitalia. SALVINI : «Tria rispetti il contratto» : Secondo il vicepremier leghista il matrimonio Alitalia-Ferrovie «è una via percorribilissima». Non è chiaro se la newco con Tesoro e Fs conterrà fin da subito anche il partner industriale internazionale o se l'operazione avverrà in due step. C'è poi il nodo della conversione di parte del prestito ponte da 900 milioni in equity, che rischia di incappare nella scure dell'Ue...

SALVINI contro Tria : "sì a Mef in Alitalia - Ministro rispetti il Contratto"/ Legittima difesa - stoccata a M5s : Matteo Salvini a 360°: "Tria rispetti il Contratto, sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio'. stoccata invece a M5s sulla Legittima difesa.

Alitalia - SALVINI avvisa Tria : "Ora rispetti il contratto" : Poi l'affondto contro il ministro dell'Economia: ' Deve fare quello che dice il contratto di governo: o deve rispettare lui come lo rispettiamo noi tutti ', ha incalzato Salvini in un'intervista al ...

SALVINI contro Tria : “sì a Mef in Alitalia - Ministro rispetti il Contratto”/ Legittima difesa - stoccata a M5s : Matteo Salvini a 360°: “Tria rispetti il Contratto, sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio". stoccata invece a M5s sulla Legittima difesa: "alleati stiano ai patti"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:29:00 GMT)

Alitalia-Fs - SALVINI : 'Tria deve rispettare il contratto di governo' - : Non si placano i malumori interni all'esecutivo sulla vicenda di una possibile newco per il rilancio della compagnia di bandiera. Il vicepremier sul ministro dell'Economia: "La linea è tracciata, deve fare quello che dice il contratto. Non possiamo vendere a stranieri"

Alitalia - SALVINI avvisa Tria : rispetti il contratto di governo : "Sono assolutamente d'accordo con Di Maio e con l'ingresso del Tesoro nella compagnia aerea. Non possiamo far comprare Alitalia dal primo straniero che passa" ha detto il vicepremier. Ma nella maggioranza ancora non c'è accordo sulla "pace fiscale" e lunedì è previsto un vertice di maggioranza

Giovanni Tria accerchiato. Su Alitalia/Fs SALVINI sposa la linea Di Maio : "Decidiamo noi" : Di "schiaffi", metaforicamente parlando, Giovanni Tria ne sta accumulando, giorno dopo giorno. Il ministro dell'Economia viene descritto da chi lo ha sentito come "esasperato, amareggiato, non sereno". E le voci di dimissioni tornano a circolare con insistenza. Ma c'è una legge di bilancio da chiudere. Certo, la vicenda Alitalia ha ulteriormente ridimensionato il ruolo del ministro, sovrastato dalla forza politica e mediatica di Luigi Di ...

SALVINI avverte : “Tria rispetti il contratto di governo e il M5s rispetti i patti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, avverte il ministro dell'Economia Giovanni Tria su Alitalia: "Non possiamo far comprare Alitalia dal primo straniero che passa, Tria deve rispettare il contratto di governo". E avvisa anche i 5 Stelle sulla legittima difesa: "Confido nella stessa lealtà che usiamo noi".Continua a leggere

Alitalia : SALVINI - 'Tria deve rispettare il contratto di governo' : L'Italia è determinata a proseguire sul sentiero della riduzione del rapporto debito/Pil', ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Bali per l'assemblea annuale del Fondo monetario ...

Alitalia - SALVINI : "Tria rispetti contratto di governo" : 'Sto con Di Maio, ma M5S stia ai patti sulla giustizia'. Il ministro dell'Economia Tria "deve fare quello che dice il contratto di governo. Lo deve rispettare lui come lo rispettiamo noi tutti". In un colloquio in apertura di prima pagina del Messaggero, il vicepremier ...

SALVINI : «Tria rispetti il contratto. Sì all'ingresso del Tesoro in Alitalia. Giustizia - M5S stia ai patti» : «Su Alitalia sono assolutamente d'accordo con Di Maio e con l'ingresso del Tesoro nella compagnia aerea. Non possiamo far comprare Alitalia dal primo straniero che passa». Matteo...

SALVINI : 'Tria rispetti il contratto. Sì all'ingresso del Tesoro in Alitalia. Giustizia - M5S stia ai patti' : 'Abbiamo tempo fino a sabato per chiudere', fa notare, 'e speriamo di non avere altre sorprese da altri uffici con altri geni dell'economia'. I soliti tecnici, un po' cacadubbi un po' forse quinte ...