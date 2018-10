Salvini pronto a sgombrare gli abusivi che hanno aggredito Stefania Petyz di Striscia La

Salvini : 'Sgomberare gli inquilini abusivi a Palermo - io sono pronto' : "Pochi giorni fa, in un immobile comunale a Palermo, gli inquilini abusivi hanno aggredito Stefania Petyx di 'Striscia la Notizia'. Le era già successa una cosa simile a Catania. Nel servizio abbiamo ...

Decreto Sicurezza - Salvini pronto a far uscire soldi alle società di calcio : Decreto Sicurezza Salvini pronto a chiedere soldi alle società di calcio per la Sicurezza pubblica Messaggio di Matteo Salvini alle società di calcio. Commentando il Decreto Sicurezza attraverso una diretta su Facebook, il vicepremier e ministro dell’Interno ha annunciato una sua proposta: “Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell’ordine sono impegnate a gestire l’ordine pubblico e chi paga? Noi. Chiederemo alle società di ...

Salvini: "espulso imam: incitava al terrorismo islamico in Italia". Il ministro dell'Interno esulta sui social network: lancia poi il Decreto Sicurezza con obbligo di chiusura alle 21 per negozi etnici

Pd - Martina : Pronto a confronto con Di Maio e Salvini : "Mi piacerebbe avere un confronto di merito con Di Maio, vorrei chiedergli: ma una famiglia di dipendenti, con un figlio e un mutuo, cosa avrà da questa manovra? Allo stesso modo lo farei con Salvini, ...

Renzi sicuro di sè - pronto a sfidare Di Maio e Salvini in TV : Renzi l'ex segretario Pd fa il punto sui suoi 'Mille giorni' e attacca l'attuale governo: ” Loro sono così: fanno i no vax con i figli degli altri” Matteo Renzi è pronto a sfidare Salvini e Di Maio in tv. A dirlo è lui stesso, durante la lunga chiacchierata a L‘Intervista, la trasmissione di Canale 5 condotta daMaurizio Costanzo. L’ex segretario del Pd è soddisfatto di alcuni dei risultati ottenuti “Il jobs act, ...

Def pronto. Di Maio e Salvini confermano: abbiamo mantenuto le promesse. La manovra tutta e subito. "Dal 2020 il deficit calerà" Dietrofront sul disavanzo al 2,4% per il triennio: scenderà al 2,1% e poi all'1,8% nel 2021. Bruxelles scettica: "Non Basterà"

Manovra - Salvini : Juncker fa salire lo spread - pronto chiedergli i danni : 'Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread, con l'obiettivo di attaccare il governo e l'economia italiane? Siamo pronti a chiedere i danni a chi ...

Decreto Genova, Toninelli:"Lo rafforzeremo". Toti attacca il ministro delle Infrastrutture: rischio ricorsi per il pagamento del ponte. Conte, "a breve nomino il Commissario"

Di Maio : ho un patto con Salvini. Ma Tria è pronto a lasciare : M5S vuole il 2,4% di deficit, ma alla fine il compromesso con il Mef potrebbe arrivare al 2%. Giorgetti frena: con le dimissioni del ministro dell'Economia salterebbe tutto il governo

Berlusconi pronto a ricandidarsi critiche asprissime a Salvini definendo “inaccettabili” le sue dichiarazioni : Il Cavaliere alla convention di Fiuggi contesta le dichiarazioni di Salvini sull’alleanza di centrodestra: “Inaccettabili”. E su Casalino: “In una democrazia avrebbe già le valigie in mano” “Se con la manovra alzassimo il deficit e l’Europa dovesse respingerla, lo spread salirebbe e sarebbe un disastro. E purtroppo da quello che sento, la Bce ritiene questo rischio molto elevato”. Silvio ...

Matteo Salvini - Aquarius 2 : 'Pronto a denunciare chi aiuta gli scafisti. Nelle ultime ore...' : La battaglia tra Matteo Salvini e le Ong non conosce sosta. L'ultimo caso è quello di Aquarius 2 , che nonostante la possibile revoca della bandiera da parte di Panama continua ad operare nel ...

Salvini ad Atreju: i Dubbi del Quirinale sul Decreto Sicurezza, Mattarella sarebbe pronto a non firmare. Vicepremier su Decreto anti-immigrazione, "Rischio ricorsi? Me ne frego".

Bari, aggressione a manifestanti anti Salvini al quartiere Libertà. CasaPound non ci sta e si difende: "Noi siamo stati provocati". L'episodio dopo le 22:00 di ieri