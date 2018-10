Salvini | ' ' Il Pd Trentino? Forse è meglio chiamare ' Chi l' ha visto' ' ' E sul voto del 21

Bomba carta esplode nella sede Lega ad Ala - in Trentino. Salvini accusa gli anarchici : Un boato a mandare in frantumi i vetri della sede della Lega ad Ala, in Trentino, ha preceduto di qualche ora la visita del leader del partito, Matteo Salvini . Una Bomba carta è stata fatta esplodere ...

Trentino - bomba carta nella sede della Lega dove oggi è atteso Salvini : due denunciati : Spaccati i vetri ad Ala: boato nella notte, in una delle tappe elettorale del leader del Carroccio per le provinciali. Il governatore: "Massima durezza contro i responsabili"