Salvini contro Tria | “sì a Mef in Alitalia | Ministro rispetti il Contratto” Legittima

Migranti - Viminale : "Stop modello Riace"/ Ultime notizie - Matteo Salvini contro Lucano : "Tolleranza zero" : Migranti, Viminale cancella modello Riace: saranno trasferiti. Ultime notizie, tra le motivazioni addotte dal ministero l'eccessivo numero di persone ospitate. Lucano,"vogliono distruggerci"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 00:21:00 GMT)

Scuola - Laura Boldrini contro Matteo Salvini : ‘La sua credibilità? Pari a zero’ : Continua il botta e risposta tra Governo e opposizione anche per quanto concerne il mondo della Scuola. Gli organi di stampa nazionali hanno ampiamente relazionato, nelle ultime ore, in merito a quanto accaduto a Torino, durante la manifestazione di protesta organizzata nell’ambito dello sciopero degli studenti: alcuni manifestanti hanno dato fuoco a dei manichini rappresentanti le figure dei due attuali vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo ...

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni [VIDEO] non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sara' nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

Emma Bonino - la vergogna di +Europa contro la Lega : 'Meno Salvini - più Bangla' : ' Meno Salvini, più bangla '. È questa la campagna social lanciata da Emma Bonino per il partito +Europa. Un'iniziativa contro il ministro dell'Interno che qualche giorno fa ha fissato la chiusura dei ...

Trentino - bomba carta contro una sede della Lega dove oggi è atteso Salvini : Una bomba carta è esplosa nella notte contro la sede della Lega ad Ala, in provincia di Trento, che oggi ospita il ministro dell’Interno, Matteo Salvini per un tour per le elezioni provinciali del 21 ottobre. Sul caso indagano i carabinieri di Rovereto. L’esplosione, spiegano i militari che indagano sul caso, si è verificata intorno alle 2.30 di n...