Salvini | ' Contro di noi gente che non ha fatto una mazza per vent' anni' e attacca Fazio

Emma Bonino contro Matteo Salvini : 'Col suo decreto sicurezza in Italia ci saranno più irregolari' : L'ex ministro degli Esteri Emma Bonino non ha mai apprezzato il nuovo corso intrapreso sul fronte della gestione dell'emergenza immigrazione, che punterebbe ad aprire le porte delle strutture di ...

Salvini : “Tutti contro di noi : giornali - tg - radio - gente che non ha fatto una mazza per 20 anni”. E attacca Fabio Fazio : “Abbiamo ogni giorno tutti contro. Io non faccio il piangina, ma non c’è un Tg, non c’è una radio, non c’è un giornale, che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo“. E’ il duro attacco pronunciato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un incontro pubblico a Borgo Valsugana, una delle tappe del suo tour in Trentino Alto Adige, in vista delle prossime elezioni provinciali del ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s - Salvini al 50% vince la sfida dei leader contro Conte e Di Maio : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfidare strapotere Lega-M5s, ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Scontro nel Governo su Alitalia. Salvini : «Tria rispetti il contratto» : Secondo il vicepremier leghista il matrimonio Alitalia-Ferrovie «è una via percorribilissima». Non è chiaro se la newco con Tesoro e Fs conterrà fin da subito anche il partner industriale internazionale o se l'operazione avverrà in due step. C'è poi il nodo della conversione di parte del prestito ponte da 900 milioni in equity, che rischia di incappare nella scure dell'Ue...

Salvini Contro Tria : "sì a Mef in Alitalia - Ministro rispetti il Contratto"/ Legittima difesa - stoccata a M5s : Matteo Salvini a 360°: "Tria rispetti il Contratto, sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio'. stoccata invece a M5s sulla Legittima difesa.

Migranti - Viminale : "Stop modello Riace"/ Ultime notizie - Matteo Salvini Contro Lucano : "Tolleranza zero" : Migranti, Viminale cancella modello Riace: saranno trasferiti. Ultime notizie, tra le motivazioni addotte dal ministero l'eccessivo numero di persone ospitate. Lucano,"vogliono distruggerci"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 00:21:00 GMT)

Trento - bomba carta contro sede della Lega di Ala. Salvini : "Non ci spaventano" : Il governatore del Trentino: "Presi i due responsabili". Ilministro dell'Interno: "Sono stati gli anarchici" Salvini, frattura al polso: "Alla mia età fare sport può essere pericoloso"

Scuola - Laura Boldrini contro Matteo Salvini : ‘La sua credibilità? Pari a zero’ : Continua il botta e risposta tra Governo e opposizione anche per quanto concerne il mondo della Scuola. Gli organi di stampa nazionali hanno ampiamente relazionato, nelle ultime ore, in merito a quanto accaduto a Torino, durante la manifestazione di protesta organizzata nell’ambito dello sciopero degli studenti: alcuni manifestanti hanno dato fuoco a dei manichini rappresentanti le figure dei due attuali vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo ...

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni [VIDEO] non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sara' nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

Trento - bomba carta contro sede Lega. Salvini : “Non anarchici ma cretini. Chiudere centri sociali” : “Chi tira bombe non è un ‘anarchico’ ma un cretino che deve passare un po’ di tempo in galera. Spero che passino un po’ di tempo in galera”. Così Matteo Salvini risponde a chi gli ha chiesto di commentare l’attacco alla sede della lega di Ala in Trentino. L'articolo Trento, bomba carta contro sede Lega. Salvini: “Non anarchici ma cretini. Chiudere centri sociali” proviene da Il Fatto ...

